David Ortiz, héros des Boston Red Sox, élu au Temple de la renommée du baseball

La légende des Giants de San Francisco, Barry Bonds, et l'ancien as des Red Sox, Roger Clemens, deux superstars qui ont fait l'objet de rumeurs d'utilisation de produits dopants, ont manqué d'être élus lors de leur dernière année d'éligibilité sur le bulletin de vote de l'Association américaine des écrivains de base-ball (Baseball Writers' Association of America).

Ortiz a joué six saisons pour les Minnesota Twins avant de rejoindre les Red Sox en 2003, à l'âge de 27 ans.

Il a été nommé joueur le plus utile de la série mondiale en 2013, lorsqu'il a frappé un coup étonnant de 0,688 avec deux coups de circuit en 16 coups de bâton. Il a également aidé les Red Sox à remporter les World Series en 2004 - leur premier championnat en 86 ans - et en 2007.

"Bien que mon chemin vers Boston ait pris 10 ans (y compris des passages dans les ligues mineures), ces 14 années passées dans l'uniforme des Red Sox ont été les plus belles de ma vie. Nous avons brisé la malédiction et remporté deux autres championnats avant de prendre ma retraite en 2016 - quel beau et doux voyage", a déclaré Ortiz.

Ortiz, qui a participé dix fois à l'équipe d'étoiles, sera intronisé au Temple de la renommée à Cooperstown, dans l'État de New York, le 24 juillet. Ortiz a reçu 77,9 % des votes, soit un peu plus que les 75 % nécessaires pour être élu.

Ortiz a également fait l'objet de spéculations sur les stéroïdes après avoir été testé positif lors d'une enquête anonyme en 2003. Le programme de test officiel de la MLB est entré en vigueur l'année suivante et Ortiz n'a jamais échoué.

Le propriétaire des Red Sox, John Henry, a déclaré qu'Ortiz avait fait passer l'histoire de l'équipe d'une malédiction - des décennies se sont écoulées entre les titres après que les Red Sox ont vendu Babe Ruth - à des moments de victoire.

"Les contributions les plus significatives et les plus profondes de David ne se reflètent toutefois pas dans les trophées et les récompenses, mais plutôt sur les visages de tous les joueurs qu'il a étreints au fil des ans, dans nos souvenirs de ses discours émouvants lors des rassemblements dans les abris, et avec son poing levé en solidarité avec notre communauté pendant les heures les plus sombres", a déclaré Henry, faisant référence au discours d'Ortiz, accompagné de jurons, après les attentats à la bombe de Boston.

Bonds et Clemens ont été associés à l'utilisation de produits dopants dans le cadre du rapport Mitchell de 2007, rédigé par le sénateur George Mitchell, devenu enquêteur dans le domaine du baseball. Mais aucun des deux joueurs n'a jamais échoué à un test de la MLB pour les stéroïdes et Bonds a seulement admis avoir utilisé des substances qu'on lui a dit être un baume pour l'arthrite et de l'huile de lin.

Bonds a obtenu 66 % des voix et Clemens 65,2 %.

Clemens a déclaré dans un communiqué qu'il n'avait pas joué au baseball pour entrer au Panthéon.

"J'ai joué pour faire une différence générationnelle dans la vie de ma famille. Ensuite, je me suis concentré sur le fait de gagner des championnats tout en redonnant à ma communauté et aux fans", a-t-il tweeté. "J'ai donné tout ce que j'avais, de la bonne manière, pour ma famille et pour les fans qui m'ont soutenu".

Bonds a posté sur Instagram : CONGRATULATIONS Big Papi pour ton entrée au Temple de la renommée ! Bien mérité... Je t'aime mon frère".

Bonds et Clemens n'étaient pas les seuls anciens joueurs controversés sur le bulletin de vote. Alex Rodriguez, qui a frappé 696 coups de circuit au cours de sa carrière de 22 saisons, était éligible pour la première fois, et Sammy Sosa, qui a frappé 609 coups de circuit, en était à sa dernière année d'éligibilité sur le bulletin de vote des écrivains.

Rodriguez a été contrôlé positif aux stéroïdes anabolisants en 2003, avant que des sanctions ne soient mises en place, et a admis avoir utilisé "une substance interdite" après la divulgation des résultats en 2009.

Deux ans plus tard, il a été impliqué dans l'enquête sur la clinique Biogenesis qui fournissait des suppléments tels que l'hormone de croissance humaine et la testostérone aux joueurs. Rodriguez a manqué la saison 2014 parce qu'il a été suspendu pour avoir utilisé des PED pendant plusieurs années.Il n'a obtenu que 34,3 % des suffrages exprimés.

Si le vote n'avait porté que sur les statistiques, Bonds, Clemens et Rodriguez auraient été élus.

Bonds, qui a joué au champ gauche pour les Pirates de Pittsburgh et les Giants de San Francisco au cours de sa carrière de 22 ans, est le meilleur joueur de l'histoire de la Major League Baseball avec 762 home runs en carrière. Il a frappé le nombre record de 73 en une saison.

Il a été nommé sept fois meilleur joueur de la Ligue nationale, dont quatre saisons consécutives, et a remporté huit Gants d'or pour sa défense.

Clemens, un lanceur dominant, a accumulé 354 victoires et 4 672 retraits au cours de sa carrière de 24 ans avec les Red Sox de Boston, les Yankees de New York, les Blue Jays de Toronto et les Astros de Houston. Clemens est troisième sur la liste de tous les strikeouts de la MLB et neuvième sur la liste de toutes les victoires. Il a fait partie de deux équipes des Yankees qui ont remporté la Série mondiale.

Rodriguez a terminé quatrième de tous les temps pour les home runs et les RBI, a remporté trois prix MVP et a fait partie d'une équipe victorieuse des World Series. Au cours de sa carrière, il a joué à l'arrêt-court pour les Seattle Mariners et les Texas Rangers et à la troisième base pour les New York Yankees.

Il y a encore une chance que Bonds, Clemens et d'autres qui ne sont plus éligibles sur les bulletins de vote des écrivains soient élus au Temple de la renommée. Cette année, le comité de l'époque du jeu d'aujourd'hui (1988 à aujourd'hui) votera en décembre pour la classe 2023.

Selon le Hall of Fame, ce comité est composé de 16 votants qui sont des membres du hall, des cadres ou des membres vétérans des médias.

En 2019, l'ancien lanceur Lee Smith et l'ancien joueur de champ droit et frappeur désigné Harold Baines ont été élus par le comité.

Jill Martin, Amir Vera et Kevin Dotson de CNN ont contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com