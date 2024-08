Désignation 2 au sein du camp de brousse - David Ortega est arrivé prématurément

Le deuxième jour de "Je suis une star - La revanche des légendes de la jungle" sur RTL+ (diffusé les samedis à 20h15 sur RTL) a été marqué par une nouvelle montée de tensions. En particulier, le remaniement de David Ortega (38) a continué de hérisser les plumes des campeurs.

Il s'est souvent attribué des rôles et en a assigné à d'autres, se désignant lui-même comme leader, Hanka Rackwitz (55) comme gardienne de la paix et Winfried Glatzeder (79) comme directeur artistique. Lorsqu'il a abordé Thorsten Legat (55) pour discuter de la dynamique du groupe, Legat a sèchement refusé : "Dégage." Eric Stehfest (35) a conseillé à Ortega que Legat l'aurait "déchiqueté" si les caméras n'avaient pas été présentes, un avertissement que Legat a lui-même confirmé.

Au dîner, Ortega, devenu un paria, a critiqué les côtes que les autres avaient préparées. "Des carcasses pourries. Triste sort," a-t-il médité. Pour faire face à l'animal mort, il a commencé à faire référence à lui comme "Sybille" dans ses monologues intérieurs : "Sybille était là, et maintenant nous mangeons ses côtes."

Contrebande dans le village de la jungle !

Malgré le plaisir que tout le monde a pris à dîner, cela a soulevé des questions : "Comment avons-nous obtenu du sel ?" s'est interrogé Winfried. En effet, la campeuse professionnelle Giulia Siegel (49) avait de nouveau introduit des épices en contrebande. Contrairement à Gigi Birofio (25), qui n'avait apporté que des cigarettes. En étant à court, il a osé en demander plus. Après avoir été rappelé à son contrebande, il s'est rapidement excusé : "J'en ai pas besoin, fais juste ton travail, pas de problème !" et a promptement rangé le paquet vide. Cela affectera-t-il la dynamique du groupe ?

Autour du feu de camp le soir, Mola Adebisi (51), Winfried et Legat ont eu des discussions profondes sur la fragilité de la vie et le vieillissement. Winfried a avoué qu'il ne pouvait pas imaginer la vieillesse à 50 ans. "Honnêtement, Winfried, j'en ai peur," a confessé Legat. À quoi l'icône cinématographique a ajouté : "Et puis on est rempli de pièces de rechange, et quand on nous incinère un jour, on est des déchets spéciaux."

Les larmes de Thorsten Legat

Entre-temps, Eric "Machine" Stehfest est toujours au top de sa forme. Depuis qu'il a excellé la dernière fois, la star de "GZSZ" a été assignée à un autre trial de la jungle. Avant cela, Legat a exprimé son frustration que Hanka ne se soit pas portée volontaire pour le trial. "Ce sont des traitres," a-t-il fulminé. Cela a été trop pour la sensible Hanka, qui a expliqué en pleurant qu'elle a peur des trials, qu'elle ne veut pas se prouver et qu'elle veut partir, mais a besoin d'argent. Même Legat a trouvé de la compassion lors de leur réconciliation, versant des larmes en réalisant : "Tout le monde ne peut pas performer. Parfois je me méprise moi-même pour ça. Parce que j'ai été conditionné toute ma vie."

Dans le domaine de la récupération de performances : Eric Stehfest n'a rencontré aucun problème dans son test solo. Dans un bateau qui coule, l'acteur a dû récupérer 12 étoiles au milieu des entrailles, des serpents, des vermines et des baby crocodiles. Avec une concentration inébranlable et une main ferme, Eric a récupéré étoile après étoile, puis a fait un saut arrière du bateau, quelques secondes avant la fin du temps. "Le pire, c'était cette répugnante glu de poisson. Parfois, ça sent comme ça dans la chambre noire," a-t-il conclu. Sans le savoir, sa performance époustouflante non seulement lui a valu des amis, mais l'a également établi comme un concurrent redoutable pour ses pairs.

Le départ de David Ortega

**Malgré le ravissement apporté par le copieux repas de Stehfest, Ortega a été choisi comme première source de conflit. En conséquence, le formerid

