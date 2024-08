- David face à quatre géants

Le concours pour la plus prestigieuse récompense de voile du monde commence. Le départ est prévu jeudi, avec cinq équipes partant de Barcelone pour déterminer qui affrontera les tenants du titre néo-zélandais lors de la 37e America's Cup, la plus ancienne compétition de voile au monde.

Cette fois-ci, les champions en titre participeront aux premiers tours de la ronde des challengers, appelée la Coupe Louis Vuitton, sans accumuler de points. Cet accord a été conclu entre les Néo-Zélandais et les challengers, tenant compte que pour cette édition de la Coupe, seul un navire AC75 avancé est autorisé par équipe. Sans cet accord, les Néo-Zélandais n'auraient pas eu l'occasion de réaliser des tests comparatifs avec un navire équivalent avant le début des finales de la Coupe, six semaines plus tard.

Un investissement de plus de 100 millions d'euros

Les cinq équipes candidates au titre de challenger comprennent l'équipe Ineos Britannia dirigée par le quadruple champion olympique Sir Ben Ainslie, l'équipe italienne Luna Rossa Prada Pirelli de Patrizio Bertelli, l'équipe américaine NYYC American Magic, l'équipe suisse Alinghi Red Bull Racing récemment créée par Ernesto Bertarelli, et l'équipe française Orient Express Racing.

L'"Orient Express" affronte les géants, avec à sa tête l'Allemand-Français Stephan Kandler et le codirecteur Bruno Dubois, confrontés à un désavantage financier. Les équipes de challengers les plus fortes fonctionnent avec des budgets dépassant largement les 100 millions d'euros. Kandler déclare : "Nous avons probablement la moitié du budget des Kiwis et un tiers des autres."

Malgré le déficit budgétaire, Kandler affiche un optimisme intact. Cet homme de 54 ans, né à Munich, est le moteur de cette campagne tardive. Les Français ont profité d'une règle inhabituelle de la Coupe en achetant un package de conception terminé aux Néo-Zélandais et en améliorant leur bateau indépendamment.

Cependant, lors de la dernière régate préliminaire, l'"Orient Express" n'a pas réussi à dépasser la sixième et dernière place. Malgré cela, Kandler reste optimiste à la veille du départ jeudi : "La régate préliminaire a été une excellente occasion pour l'équipe Orient Express Racing de s'améliorer. Nous avons vu que tous les équipes se sont rapprochées les unes des autres plus que jamais auparavant."

Les amateurs de voile sont impatients de voir le début de la compétition, alors que les cinq équipes prennent la mer pour Barcelone pour participer à la Coupe Louis Vuitton. Malgré les défis financiers, l'équipe germano-française "Orient Express" reste optimiste, ayant amélioré ses compétences en voile lors de la régate préliminaire.

Lire aussi: