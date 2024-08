David Copperfield a laissé le luxueux penthouse sans surveillance.

Moisi, Saleté et Dommages : L'appartement new-yorkais de l'illusionniste star David Copperfield n'a rien de magique pour l'instant. En fait, le sexagénaire doit faire face à un procès.

Il s'est coupé en deux, a traversé la Grande Muraille de Chine comme par enchantement et a fait disparaître la Statue de la Liberté. Dans les années 80, des millions de personnes ont été ébahies par les tours de magie spectaculaires que David Copperfield a réalisés lors de différents spéciales télévisées. Pourtant, aucun "Abracadabra" ou "Alakazam" ne semble avoir aidé l'illusionniste, devenu une star grâce à ses apparitions télévisées, avec les tâches ménagères ordinaires.

L'appartement de $7 millions que Copperfield possède dans l'exclusive complexe "The Galleria" à New York est complètement délabré. "The Independent" rapporte que le penthouse est dans un état si mauvais que les experts craignent que les moisissures et la pourriture se propagent aux appartements du dessous, mettant potentiellement en danger l'intégrité structurelle de l'ensemble du bâtiment.

Cela a été révélé dans un procès déposé mardi par les propriétaires de "The Galleria". Dans celui-ci, le sexagénaire Copperfield, l'illusionniste le mieux payé du monde, est accusé d'avoir causé des dommages d'environ $3 millions (environ €2,7 millions). Pas seulement à son propre "ancien penthouse de luxe", mais aussi aux appartements des autres locataires. Outre la détérioration visible de l'ancien penthouse de luxe, les plaignants craignent également des dangers pour la santé des autres résidents.

Copperfield aurait laissé l'appartement "dévasté"

Des photos soumises au tribunal montrent des moquettes tachées, des dommages causés par l'eau, de la saleté et des moisissures dans les pièces et la salle de bain de l'appartement. Copperfield, qui n'habite plus dans l'appartement depuis longtemps mais qui en est toujours propriétaire, l'aurait laissé "dévasté" et dans un état "épouvantable", selon le procès. Copperfield, qui a autrefois fréquenté le mannequin Claudia Schiffer, refuse allegedly d'admettre les conséquences de ses actes et nie toute responsabilité pour les dommages qu'il a causés au bâtiment et à ses anciens voisins.

