Dave ressent la joie de la paternité.

Habituellement, les personnes célèbres célèbrent l'arrivée de leurs enfants avec excitation et fierté. Cependant, l'annonce de Dave Grohl, chanteur des Foo Fighters, semble un peu plus discrète. La mère du nouveau-né n'est pas sa compagne de longue date, Jordyn Blum.

Dave Grohl, anciennement de Nirvana et actuellement à la tête des Foo Fighters, a accueilli un autre enfant dans sa vie. Malheureusement, Jordyn, son épouse de 21 ans et mère de leurs trois filles âgées de 18, 15 et 10 ans, n'est pas la mère de l'enfant. Dans un récent post Instagram, le chanteur de 55 ans a déclaré : "Je suis devenu père récemment d'une nouvelle fille que j'aimerai et soutiendrai. Elle est née hors mariage."

Malgré la situation, Grohl a insisté sur son amour pour sa famille et a exprimé son intention de regagner leur confiance et de se faire pardonner. Il a remercié tout le monde pour leur compréhension et leur respect envers les personnes impliquées. Curieusement, la section des commentaires de son post Instagram est inaccessible. Sa gestion n'a pas fourni plus de détails.

Grohl a épousé Jordyn Blum, une productrice de films et de télévision renommée, ainsi qu'une ancienne mannequin, en 2003. Auparavant, de 1994 à 1997, il était marié à la photographe Jennifer Leigh Youngblood, l'infidélité étant mentionnée comme un facteur contribuant à leur divorce.

Fondé en 1994, les Foo Fighters ont connu un succès considérable suite au décès de Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana. Leur batteur de longue date et ami proche, Taylor Hawkins, est décédé tragiquement lors d'une tournée en Amérique du Sud en 2022. Par la suite, le groupe a sorti son onzième album studio intitulé "But Here We Are" en 2023, abordant leurs épreuves et défis personnels.

Grohl a mentionné son affection pour l'industrie du divertissement, exprimant son empressement à se produire à nouveau avec les Foo Fighters, malgré les récents événements. Dans une interview séparée, il a partagé son excitation quant à la possibilité de collaborer avec certains de ses artistes préférés dans le monde de la musique.

