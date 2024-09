Dave Grohl reconnaît la paternité d'un enfant né hors mariage.

Dave Grohl, leader des Foo Fighters, a révélé sur son Instagram mardi dernier qu'il avait accueilli une nouvelle petite fille dans sa vie, née hors de son mariage avec sa femme Jordyn Blum. Il a exprimé son intention d'être un père dévoué et attentionné pour cette nouvelle venue.

Dans sa déclaration, Grohl a exprimé son amour pour sa femme et ses enfants, et son engagement à regagner leur confiance et leur pardon. Il a exprimé sa gratitude pour leur compréhension et leur patience alors qu'ils traversent cette situation ensemble.

Un porte-parole de Grohl a refusé de fournir tout autre commentaire au-delà du post Instagram.

Grohl et sa femme, la réalisatrice Jordyn Blum, sont mariés depuis 2003 et ont trois filles : Violet, 18 ans, Harper, 15 ans, et Ophelia, 10 ans.

Il n'a pas révélé l'identité de la mère de sa nouvelle fille dans son post Instagram.

Le couple a généralement gardé sa vie personnelle et ses affaires de famille privées, faisant occasionally des apparitions publiques en famille sur les tapis rouges.

Ils ont été aperçus ensemble à Wimbledon en juillet lors de la tournée européenne des Foo Fighters à Londres.

Dave a déclaré qu'il prévoyait de concilier son rôle de père avec sa passion pour le divertissement, s'assurant que sa musique et ses performances continuent d'apporter de la joie aux fans. La nouvelle de sa petite fille a ajouté une nouvelle dimension à sa vie, lui donnant encore plus de raisons de continuer à créer de la musique.

