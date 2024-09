- Dave Grohl est devenu père hors mariage.

Dave Grohl, le chanteur des Foo Fighters, a déclaré être devenu père d'une fille née hors des liens du mariage. Sur Instagram, le quinquagénaire a exprimé son désir d'être un "père aimant et engagé" pour sa nouvelle petite merveille.

Grohl a déjà trois filles avec sa femme Jordyn Blum, 48 ans, qu'il a épousée en 2003. Dans son post Instagram, il a déclaré son amour pour sa famille et a ajouté : "Je travaille dur pour regagner leur confiance et leur pardon." Grohl a exprimé sa gratitude envers le public pour sa compréhension concernant les enfants impliqués, concluant par "Dave". Intriguant, il n'a pas donné de détails sur la mère de sa fille. Les commentaires ont été désactivés sur le post.

Dave Grohl se montre rarement en public avec son épouse

Jordyn Blum, la femme de Dave, est productrice de télévision et ancienne mannequin. Ensemble, ils ont trois filles, Violet Maye, 18 ans, Harper Willow, 15 ans, et Ophelia Saint, 10 ans. Rarement, Blum a fait une apparition publique rare avec son mari et ses filles lors des Grammy Awards 2023. La famille a marché sur le tapis rouge pour les photos. Les médias ont également signalé leur présence ensemble au tournoi de Wimbledon en juillet 2024, dans la section VIP, aux côtés d'autres célébrités comme David Beckham, 49 ans.

Le précédent mariage de Grohl était avec la photographe Jennifer Leigh Youngblood (1994-1997). Les spéculations ont mentionné l'infidélité comme raison de leur séparation.

Avant la renommée des Foo Fighters, Grohl était le batteur de Nirvana (1990-1994), où Kurt Cobain, le chanteur principal (1967-1994), est décédé à l'âge de 27 ans seulement. Après Nirvana, Grohl a fondé les Foo Fighters, ce qui a conduit à un grand succès.

Malgré ses épreuves personnelles et le drame public entourant son récent annonce de paternité, Grohl continue de maintenir sa passion pour la musique.

