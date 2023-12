Dave Chappelle présente son spectacle de la Saint-Sylvestre avec l'aide de Morgan Freeman

L'avant-première de l'émission, qui sera diffusée la veille du Nouvel An, est narrée par Morgan Freeman.

"De quoi rêvez-vous ? Pas les rêves que vous faites en dormant, ceux que vous portez dans votre cœur", dit Freeman. "Qu'arrive-t-il à un rêve différé ? Heureusement pour Dave, il ne le sait pas".

Des images de Chappelle et Freeman regardant l'émission spéciale, qui a été filmée à Washington DC au Lincoln Theatre, sont brièvement présentées dans le spot, ainsi que des clips de l'humoriste se produisant sur scène.

"The Dreamer" fait suite à l'émission spéciale "The Closer" diffusée sur Netflix en 2021, qui avait suscité des critiques pour des blagues jugées transphobes par certains défenseurs et artistes de la communauté LGTBQ+, et avait poussé des dizaines d'employés de Netflix à débrayer en raison de la controverse.

À l'époque, le PDG de Netflix, Ted Sarandos, a reconnu qu'il s'était "planté" en ne communiquant pas mieux avec ses employés qui étaient mécontents que le diffuseur ait défendu l'émission spéciale de Chappelle, déclarant à Variety en octobre 2021 qu'il "aurait dû faire preuve de beaucoup plus d'humanité".

Dans "The Dreamer", Chappelle évoque un incident survenu en mai 2022, au cours duquel il a été attaqué par un homme alors qu'il était sur scène à Los Angeles, ainsi que la "gifle" reçue aux Oscars la même année, selon Netflix.

Le film "The Dreamer" sera diffusé sur Netflix le 31 décembre.

Source: edition.cnn.com