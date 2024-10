Davante Adams, le receveur des Raiders de Las Vegas, aurait demandé un échange, selon diverses sources.

Selon des sources, Adams a exprimé sa préférence pour un échange à son équipe lundi. Les Raiders envisagent un accord d'échange pour Adams, qui pourrait impliquer un choix de deuxième tour de projet et une compensation supplémentaire, selon Schefter.

CNN a contacté les Raiders pour obtenir un commentaire.

Lors de son apparition régulière sur l'émission 'Up & Adams' mardi, lorsqu'on lui a demandé si son temps avec les Raiders était révolu, Adams a déclaré : "Cette conversation est la seule chose que je peux contrôler pour l'instant. Une fois que nous aurons terminé, la prochaine chose que je peux contrôler, c'est mon entraînement que je m'apprête à faire."

"Une fois que nous aurons terminé ici, je me lèverai, ferai un bon entraînement, et c'est tout ce que je peux contrôler."

Les spéculations sur le départ d'Adams ont surgi lundi suite à un Like apparent sur le compte Instagram de l'entraîneur-chef d'Antonio Pierce des Raiders d'une publication de Sports Illustrated spéculant si la carrière NFL d'Adams avec l'équipe était terminée. Le Like a été retiré par la suite.

Adams a révélé mardi qu'il n'avait pas encore parlé à son entraîneur : "Je n'ai pas entendu parler de lui. Nous n'avons pas parlé. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr de la situation."

"Les réseaux sociaux peuvent être un monstre. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu et qui sont curieux, et beaucoup ont été en contact."

Selon la NFL, Adams est dû 16,8 millions de dollars de salaire cette saison, avec deux ans restants dans son contrat. En 2025, il devrait gagner 35,6 millions de dollars, avec un autre 36,6 millions de dollars dus en 2026, aucun de ces montants n'étant garanti.

À 31 ans, Adams reste l'un des meilleurs à son poste dans la ligue et devrait attirer l'intérêt de plusieurs équipes.

Il a manqué le match à domicile des Raiders contre les Cleveland Browns en raison d'une blessure à la cuisse lors de la quatrième semaine. En trois apparitions cette année, il a enregistré 18 réceptions pour 209 yards et un touchdown.

Il a réalisé quatre saisons consécutives de plus de 1 000 yards de réceptions. Adams a rejoint les Raiders des Green Bay Packers en 2022, en échange d'un choix de premier et deuxième tour de projet.

Depuis son recrutement à Fresno State en 2014, Adams a totalisé 10 990 yards de réceptions et 96 touchdowns en 11 saisons NFL. Il a été nommé trois fois dans la première équipe All-Pro, six fois au Pro Bowl et a été le leader du NFL en touchdowns de réception en 2020 et 2022.

Malgré ses impressionnantes statistiques en NFL, il y a eu des rumeurs persistantes sur l'avenir d'Adams avec l'équipe. À son retour de blessure, Adams a exprimé sa passion pour le sport en déclarant : "Une fois que nous aurons terminé, la prochaine chose que je peux contrôler, c'est mon entraînement que je m'apprête à faire."

