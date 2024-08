- D'autres travaux de démolition sont prévus après l'effondrement de l'hôtel à Kröv

Pour l'enquête sur la cause de l'effondrement de l'hôtel à Kröv, une ville située sur la Moselle, la démolition du bâtiment se poursuit. De nouveaux travaux de démolition sont prévus pour lundi, a déclaré un porte-parole de la police. C'est le résultat d'une réunion avec l'expert chargé de déterminer la cause plus tôt dans la matinée. Par ailleurs, le déblayage des débris se poursuit. "Cela prendra du temps", a déclaré le porte-parole.

Aucune déclaration ne peut être faite pour le moment sur la cause, a déclaré le porte-parole. Il faut attendre le rapport de l'expert pour cela. Mardi dernier, un étage entier de l'hôtel s'est effondré. Deux personnes sont décédées : une femme de 64 ans et le propriétaire de l'hôtel âgé de 59 ans. Sept autres personnes ont été coincées sous les décombres pendant plusieurs heures.

Un Néerlandais blessé transféré

Un Néerlandais blessé qui a été impliqué dans l'incident a été transféré dans son pays pour y recevoir des soins supplémentaires. Sa femme l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Le père de 26 ans est l'un des sept blessés qui ont été secourus. Sa femme et leur fils de deux ans ont également été secourus, mais ils n'ont subi que des blessures légères. La femme a appelé les gens à prier pour son mari.

Le Néerlandais de 26 ans a été traité dans un hôpital de Trèves en soins intensifs. Selon la police, il était toujours dans un coma artificiel dimanche matin. Les membres de la famille néerlandaise ont remercié les services de secours lors d'un service à Kröv dimanche. "Nous avons confiance en son rétablissement complet. Les médecins sont bons", a déclaré le père de l'homme blessé, Auke Hoefnagel, lors d'un discours à la fin du service.

Malgré la démolition et le déblayage en cours, la cause exacte de l'effondrement de l'hôtel reste inconnue en raison de ce malheur. Le rapport de l'expert attend

Lire aussi: