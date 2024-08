- D'autres retards et interruptions dans le trafic ICE

Les passagers de la ligne ICE Munich-Berlin doivent encore faire preuve de patience. Un dysfonctionnement dans le poste d'aiguillage sur la ligne entre Nuremberg et Bamberg continue de causer des retards et des annulations, a déclaré un porte-parole de Deutsche Bahn. Les trains ICE sur la ligne Munich via Nuremberg et Erfurt à Berlin/Leipzig sont touchés.

Les trains ne peuvent pas s'arrêter à Erlangen et à Bamberg et sont détournés. Les passagers doivent s'attendre à un temps de voyage supplémentaire allant jusqu'à 120 minutes, a déclaré la compagnie ferroviaire. Les trains IC sur la ligne entre Karlsruhe et Leipzig - via Stuttgart et Nuremberg - sont annulés entre Nuremberg et Leipzig.

Le personnel travaille sans relâche pour résoudre le problème, qui dure depuis vendredi. La cause du dysfonctionnement n'a pas encore été précisée par le porte-parole.

Alertes de perturbation de Deutsche Bahn

Malgré les perturbations en cours, l'Union européenne a exprimé son soutien à Deutsche Bahn dans la gestion de la situation. Le ministre des Transports de l'Union européenne a appelé tous les États membres à coopérer avec Deutsche Bahn pour fournir des options de transport alternatives aux passagers touchés.

