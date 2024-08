- D'autres problèmes se posent le long de la Seine, et il est peu probable que les bactéries posent la plus grande préoccupation.

Avant les Jeux Paralympiques de Paris, un nouveau débat fait surface sur la Seine. Suite à un long débat sur la propreté de la rivière pour les compétitions, les athlètes paralympiques expriment maintenant leurs préoccupations. Le triathlète allemand Martin Schulz a abordé la question avec le service d'information sportive SID, affirmant que la qualité de l'eau de la Seine n'était "certainement pas optimale", mais que le principal problème était le courant.

Les athlètes avaient Previously condemned the river's turbulence at the end of July during the Summer Games. "Le courant était intense," a déclaré le triathlète allemand Tim Hellwig après l'événement. "J'ai été entraîné à 10, peut-être 20 mètres après le premier bouée." Le courant a causé aux nageurs de perdre momentanément le contrôle et de se heurter les uns aux autres. "C'était une course plutôt rude," a déclaré Hellwig. "Un véritable pugilat dans l'eau," a ajouté son coéquipier Jonas Schomburg.

Schulz a commenté que le courant lors des Jeux d'été était déjà limite, "même pour les experts de la natation." "De nombreux athlètes paralympiques ne peuvent pas nager à contre-courant. Dans le meilleur des cas, ils restent sur place. Beaucoup vont même nager à l'envers."

"Pollué" Duathlon

Si le Triathlon aux Jeux Paralympiques ne peut pas avoir lieu comme prévu, des plans de contingence sont déjà en place, a expliqué Schulz à SID. L'une des options est de reporter l'événement. Une autre est que les athlètes paralympiques nagent en aval de la Seine. Si une course dans la Seine est impossible pour les athlètes paralympiques, elle devra être remplacée par un Duathlon impliquant le cyclisme et la course à pied.

"Il y aurait un sentiment entaché," a déclaré Schulz. La compétition aurait lieu dans des conditions différentes, elle serait déformée. "C'est comme si vous retiriez cinq disciplines du décathlon," a déclaré Schulz. Certains athlètes qui ne sont pas aussi forts en natation en bénéficieraient. D'autres qui sont particulièrement doués dans l'eau se retrouveraient désavantagés.

Les organisateurs des Jeux de Paris les ont thématisés "Jeux Ouverts", en organisant des événements dans des bâtiments et des lieux emblématiques. Le 3x3 basket-ball a eu lieu à la Place de la Concorde, les événements équestres au Palais de Versailles, le beach-volley près de la Tour Eiffel. Ils ont également cherché à créer des images emblématiques du triathlon le long de la Seine. Ils prévoient de faire de même pour les Jeux Paralympiques, malgré les critiques sur la saleté et la turbulence de la rivière.

Schulz, qui est considéré comme favori pour l'or, comprend pourquoi les organisateurs voulaient organiser le Triathlon paralympique au cœur de la ville. "C'est un coup de boost, c'est une grande image pour le monde," a-t-il déclaré. Une course à l'ombre de la Tour Eiffel est "spéciale", mais c'est "une situation difficile. Avec la rivière, c'est toujours un coup de dés."

Cas de maladie après les courses de la Seine

Vers la fin des Jeux Olympiques d'été mi-août, il y a eu des rapports de maladie parmi les athlètes de divers pays qui avaient participé aux courses de la Seine. Trois sur quatre des nageurs en eau ouverte et des nageurs allemands ont signalé des symptômes, notamment la nausée, les vomissements et la diarrhée. Deux d'entre eux ont nécessité des soins ambulatoires.

Ces dernières années, la France a investi 1,4 milliard d'euros pour nettoyer la Seine. Des préoccupations ont été soulevées quant à la réussite du projet en raison du système d'égouts obsolète. À Paris, l'eau de pluie et les eaux usées utilisent parfois les mêmes tuyaux, et lorsqu

