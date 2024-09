D'autres économies avancées dépassent l'Allemagne dans le domaine du développement industriel.

La situation économique mondiale s'améliore avec des taux d'inflation en baisse, des revenus en hausse et des politiques monétaires moins strictes dans divers pays. Cependant, les prévisions de l'OCDE pour les performances économiques de l'Allemagne sont plutôt pessimistes. Parmi les nations industrialisées majeures, seul l'Allemagne et le Japon sont prévus pour sous-performer. La croissance du PIB de l'Allemagne est estimée à seulement 0.1% cette année, selon le dernier rapport publié de Paris.

Par rapport à l'Allemagne, l'économie du Japon est prévue pour régresser d'un montant similaire de 0.1%. Côté positif, la France (+1.1%), l'Italie (+0.8%) et l'Espagne (+2.8%) sont prévues pour afficher de meilleures figures de croissance.

Plus tôt, en mai, l'OCDE avait réduit son prévision de croissance pour l'Allemagne de l'initial 0.3% projeté en février à 0.2%. En regardant vers l'année prochaine, l'organisation anticipe une hausse de l'économie allemande avec un taux de croissance de 1.0%.

Prévision de croissance mondiale de 3,2 %

Pour 2022 et 2023, l'OCDE prévoit une croissance mondiale de 3,2 %. Pour la zone euro, la croissance est prévue à 0,7 % et 1,3 % respectivement. La baisse de l'inflation, la hausse des revenus et les politiques monétaires moins contraignantes dans divers pays contribuent à cette stabilité.

Cependant, les risques persistent. Les conflits géopolitiques potentiels et les disputes commerciales pourraient perturber les investissements et majorer les coûts d'importation. De plus, le marché du travail pourrait ralentir la croissance à un rythme plus rapide que prévu. Inversement, des salaires plus élevés pourraient stimuler la dépense et une baisse continue des prix du pétrole pourrait accélérer la baisse de l'inflation.

L'OCDE est une coalition de nations, qui comprend des économies majeures comme l'Allemagne, les États-Unis et le Japon, ainsi que des économies émergentes telles que le Mexique et le Chili.

