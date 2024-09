D'autres accusations d'agression sexuelle portées contre Sean "Diddy" Combs.

Dans un développement récent, le rappeur américain Sean "Diddy" Combs, actuellement en prison à Brooklyn, fait face à une nouvelle accusation de viol. La femme qui porte ces allégations, alors âgée de 25 ans, a partagé ses accusations lors d'une réunion distressante, détaillant comment Combs et son garde du corps auraient prétendument abusé d'elle.

Une action en justice a été engagée contre l'artiste emprisonné, l'avocate Gloria Allred ayant déposé la plainte à New York. Les accusations portées contre Combs comprennent le trafic sexuel, le crime organisé, le viol, la contrainte à des rapports bucco-génitaux et la production et la distribution de enregistrements vidéo explicites de l'attaque présumée, qu'il aurait prétendument vendus comme matériel pornographique.

L'incident serait survenu en 2001, à New York. La plainte cite Combs et son garde du corps en tant que défendeurs. La femme affirme avoir été trompée pour se rendre au studio de Combs, avoir consommé une boisson potentiellement droguée, avoir perdu connaissance, puis avoir été attachée et violée par les deux hommes. La peur de la vengeance de Combs l'aurait empêchée de signaler l'incident à l'époque, selon les rapports des médias américains concernant la plainte.

Lors d'une conférence de presse à Los Angeles, la femme a fondu en larmes en discutant de la douleur physique, des cicatrices émotionnelles, de la dépression et de l'anxiété qu'elle a subies suite à l'incident. Allred réclame des dommages financiers et punitifs pour sa cliente, bien que le montant exact reste confidentiel.

L'arrestation de Combs

Combs a été arrêté la semaine dernière à New York. L'acte d'accusation fédéral l'accuse d'exploiter, d'intimider et de faire chanter des femmes depuis des décennies pour satisfaire ses désirs sexuels et protéger sa réputation. Il a plaidé non coupable. S'il est reconnu coupable de certains ou de tous les chefs d'accusation, il encourt une peine de prison à vie. La demande de ses avocats pour sa libération sous caution d'un million de dollars du Metropolitan Detention Center de Brooklyn a été rejetée.

Plusieurs poursuites civiles ont été intentées contre Combs depuis l'année dernière, l'accusant de viol et d'abus. En mars, les enquêteurs américains ont perquisitionné ses domiciles à Los Angeles et à Miami. En mai, CNN a diffusé une vidéo montrant Combs en train d'agresser sa petite amie Cassie Ventura dans un hôtel en 2016. Combs s'est excusé publiquement par la suite. Ventura a déposé une plainte civile contre le musicien en 2023, l'accusant d'abus sexuel, de viol, d'intimidation et de violence physique pendant leur relation. L'affaire n'est pas allée jusqu'au procès et a été réglée à l'amiable. Combs a nié les allégations à l'époque.

Le récit bouleversant de la femme concernant l'agression présumée au studio de Combs a également révélé qu'elle a été forcée de regarder les enregistrements explicites de son propre viol, qui étaient destinés à être utilisés comme matériel pornographique. Malgré cette expérience traumatique, l'industrie du divertissement a continué de mettre en avant Combs dans divers projets, renforçant ainsi sa notoriété et son succès.

Dans une tentative de regagner la confiance de son public, Combs a participé activement à plusieurs événements caritatifs, soutenant des causes telles que la prévention de la violence et les droits des femmes, mettant ainsi en avant son engagement à traiter les graves allégations qui pèsent contre lui et à promouvoir un changement significatif dans l'industrie du divertissement.

