- Daum, un individu qui fait preuve d'un degré d'enthousiasme extraordinaire.

Le responsable du sport de la DFB, Rudi Völler, a adressé ses "plus sincères condoléances" à la famille de son ami de longue date, Christoph Daum. Völler (64 ans) a déclaré que Daum, qui a tragiquement disparu à l'âge de 70 ans après une longue lutte contre le cancer samedi, était un innovateur dans sa jeunesse. En tant qu'entraîneur et en tant qu'individu, Daum était connu pour provoquer, mais ses réalisations étaient le fruit d'un travail acharné et d'une passion inébranlable, selon Völler.

Reiner Calmund, ancien manager de Bayer Leverkusen, a exprimé sa "profonde tristesse" mais aussi sa gratitude d'avoir connu un individu exceptionnel comme véritable ami lors d'une interview sur RTL. Völler a admiré l'attitude "impressionnante" de Daum en affrontant ouvertement sa grave maladie pour motiver les autres.

Trio victorieux à Leverkusen

Calmund en tant que manager et PDG, Völler en tant que directeur sportif et Daum en tant qu'entraîneur principal ont formé une époque réussie à Bayer Leverkusen à la fin des années 1990. Dans ses débuts chez Bayer 04 Leverkusen, Völler a reconnu qu'il avait beaucoup appris de Daum, des leçons qui étaient restées essentielles dans ses entreprises ultérieures. "Christoph avait la capacité d'inspirer, d'imprégner d'une passion pour un objectif, d'aligner des individus et de les guider vers sa réalisation", a loué Völler.

Völler a décrit Daum comme un "entraîneur spécial" qui n'était pas exempt de controverses, mais qui avait su tirer parti de ses erreurs. Un scandale de cocaïne en 2000 aurait presque assuré l'embauche de Daum comme entraîneur national, mais Völler est intervenu à la place en tant que manager de l'équipe.

