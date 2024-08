- Daum, un ancien retour de voyageur, nous a quittés une fois de plus.

Christoph Daum n'aurait peut-être pas admis publiquement qu'il avait passé de mauvaises semaines. Il y avait des nuits où il avait du mal à dormir, et des jours où il manquait d'énergie pour les tâches simples. Les chimiothérapies étaient en train de lui soutirer l'énergie apparemment inépuisable de l'ancien entraîneur.

Malgré tout, il se tenait toujours devant chaque microphone, déclarant en substance : "Je continue à me battre." Jusqu'à la fin. Sa famille a annoncé samedi que l'ancien porte-parole de la Bundesliga était décédé des suites d'un cancer, à l'âge de 70 ans, comme l'a rapporté l'agence de presse allemande.

Le communiqué disait : "Christoph Daum est paisiblement parti ce 24 août, entouré de sa famille, en raison de sa grave maladie." Ces derniers jours, il était resté chez lui à Cologne avec sa famille, se retirant des apparitions publiques depuis.

Depuis la fin de 2022, il se battait contre un cancer du poumon. Au début, il s'était retiré de la vie publique, mais l'ancien Daum était revenu : il avait accordé interview sur interview, était apparu dans des talk-shows ou sur des podcasts. "Le cancer a choisi le mauvais corps", était son message principal. Il voulait inspirer les autres avec son esprit de combat.

Le combat de Daum contre le cancer symbolisait toute sa vie. Enfant, il se dressait contre les plus grands et les plus forts. En tant qu'entraîneur inconnu de 1. FC Cologne, il défiait le dominant FC Bayern et son manager Uli Hoeneß - faillant presque la Bundesliga. Même plus tard, aucun défi n'était trop grand pour Daum.

Mais plus il montait haut, plus il tombait fort. Juste après avoir remporté son premier titre de Bundesliga avec VfB Stuttgart en 1992, il avait raté la Ligue des champions à cause d'une erreur de substitution. En tant qu'un des meilleurs entraîneurs de Bayer Leverkusen, l'affaire de cocaïne légendaire en 2000 avait compromis son poste de sélectionneur national déjà acquis.

Mais Daum se relevait toujours. Encore et encore. Il remportait des titres en Autriche et en Turquie, ramenait le 1. FC Cologne en Bundesliga et le maintenait là. Et encore et encore, il répétait ces propos tout au long de sa vie : "On peut tomber. Ce n'est même pas important de savoir combien de fois on tombe. Il suffit de se relever à chaque fois." Seul le cancer l'a empêché de rester debout.

Jusqu'en octobre 2023, ses compagnons étaient encore impressionnés par l'esprit de Daum. Il a dansé avec beaucoup d'entre eux sur de la musique des "Höhner" dans un restaurant de Cologne pour son 70e anniversaire. Parmi eux se trouvaient des figures comme l'ancien joueur de classe mondiale Michael Ballack et le directeur sportif du DFB Rudi Völler. Même à ce moment-là, le corps de Daum était marqué par le cancer. Il ne se plaignait jamais.

"C'est incroyable de voir comment Christoph utilise sa popularité pour attirer l'attention sur sa grave maladie et essayer de donner un peu d'espoir à ceux qui se trouvent dans la même situation", a déclaré Völler, qui avait travaillé avec l'entraîneur à Leverkusen en tant que directeur sportif. Ballack a souligné que Daum était "aussi un modèle pour beaucoup de gens pendant cette période difficile".

Quoi qu'on pense de Daum - en tant que machine à citations, provocateur, motivateur, messie, presque-sélectionneur, ou éternel second avec Leverkusen - il n'était jamais ennuyeux.

"Les autres élèvent leurs enfants en bilinguisme, moi je le fais en bifacté", avait-il déclaré un jour.

