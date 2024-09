"DartsConquest par Schindler: retour triomphal après un rattrapage passionnant"

Le joueur de fléchettes Martin Schindler a arraché la victoire des griffes de la défaite en finale du Swiss Darts Trophy, s'imposant finalement en tant que champion triomphal. Dans un retournement de situation passionnant, Schindler, surnommé "Le Mur", a effectué un comeback extraordinaire en profitant également du craquage de son adversaire sous la pression à un moment crucial.

En concurrence à Basel's St. Jakobshalle, le joueur de 28 ans de Strausberg a surmonté son homologue anglais Ryan Searle 8-7 en finale, se remettant d'un déficit initial de 0-4. Réfléchissant sur sa victoire inattendue, Schindler a admis : "J'ai eu de la chance de gagner la finale. Bien sûr, j'ai eu mes moments, mais il était le meilleur joueur. C'est du dart."

Après des victoires de Max Hopp à Saarbrücken il y a six ans et de Ricardo Pietreczko à Hildesheim l'année précédente, Schindler a inscrit la troisième victoire allemande sur le Tour européen lors de l'événement de Riesa en avril. Sa dernière victoire, qui lui a rapporté 30 000 £ (environ 35 000 €) en prix, s'est déroulée lors de l'avant-dernière étape du Tour européen contre un adversaire coriace comme Searle.

Schindler a affiché un jeu solide du début à la fin. Il a battu Stephen Bunting 6-4 en quarts de finale, derroté Raymond van Barneveld 6-4 en demi-finales et écrasé Josh Rock 7-2 en finale avant Basel. Cependant, il a connu des difficultés initially à Basel. Searle a dominé les premiers tours, s'assurant les quatre premiers sets avec une aisance apparente et restant indemne face au checkout de 142 de Schindler, réduisant l'écart à 2-5. Cependant, Searle a manqué ses flèches de match, gaspillant sept occasions. Schindler, de son côté, a surmonté les nerfs avant son tour et a planté une flèche en plein dans le mille avec sa troisième flèche.

Dans les heures qui ont suivi sa victoire, Schindler a reconnu qu'il avait eu de la chance de gagner, mais que d'autres joueurs comme Searle étaient également dignes du titre en raison de leur exceptionnelle performance sous pression. Malgré ses difficultés antérieures, Schindler a tiré des leçons de l'expérience, déclarant qu'il devait surmonter de tels revers dans les matchs à venir pour devenir un joueur encore plus fort.

