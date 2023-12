Faits marquants

Darrell 'Bubba' Wallace : L'histoire d'une star de la NASCAR inspirée par Lewis Hamilton

Wallace s'est fait connaître grâce au programme Drive for Diversity de la National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR).

L'association a longtemps été critiquée pour son manque de diversité.

Le mois dernier, Wallace est entré dans l'histoire en devenant le premier pilote de stock-car afro-américain à temps plein depuis les années 70.

Mais Hamilton n'a pas seulement battu des records. En tant que premier pilote noir de la F1, Hamilton a également fait tomber des barrières et inspiré de jeunes pilotes en devenir comme Darrell "Bubba" Wallace de la NASCAR.

"Il n'y avait personne à qui s'identifier", déclare Wallace à Don Riddell de CNN Sport. "Je me souviens avoir toujours joué au jeu F1 2010-11 sur Xbox et je choisissais Lewis Hamilton à chaque fois. Je suis devenu un grand fan de lui et je vois ce qu'il traverse. C'est un modèle pour moi."

En 2010, Wallace ne le savait pas, mais il était également destiné à entrer dans l'histoire du sport automobile.

Premier pilote afro-américain à temps plein de la NASCAR depuis le début des années 1970, Wallace a volé la vedette au vainqueur de la Daytona 500, Austin Dillon, le mois dernier, après avoir terminé deuxième.

Il s'agissait de la meilleure performance d'un pilote afro-américain dans l'histoire de la course.

À la grande surprise de Wallace, son héros lui a souhaité bonne chance avant qu'il ne prenne la piste.

"Hey @BubbaWallace ! Je te souhaite le meilleur aujourd'hui dans ta course", a tweeté Hamilton. "Frappe-le ! !!"

"J'étais en train de paniquer [...]. Voir ce tweet, voir ce genre de respect qu'il m'avait accordé, c'était irréel", raconte le jeune homme de 24 ans, originaire de l'Alabama.

Une fois que vous avez mis le casque, nous sommes tous les mêmes".

Contrairement à la NFL, à la NBA et au baseball, le sport automobile et la NASCAR ont toujours été dominés par des pilotes blancs.

Dans les années 50 et 60, Wendell Scott a été un pionnier pour les pilotes noirs, poursuivant sa passion de la course malgré les menaces de mort, le sabotage des autres pilotes et les officiels qui ont d'abord accordé la victoire à un pilote blanc qui avait terminé avec deux tours de retard.

Wallace affirme que si le fait d'être un pilote afro-américain constitue une part importante de son identité, cela n'a jamais été sa motivation.

"Je n'y ai jamais prêté attention", déclare-t-il. "J'ai toujours dit qu'une fois que vous avez mis le casque, vous ne savez plus qui est qui - nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous des pilotes à la fin de la journée.

"J'ai continué à travailler dur, pas tellement pour prouver aux gens que j'avais ma place, juste pour gagner.

Inspirer les jeunes Afro-Américains

Bien qu'il n'ait jamais mis l'accent sur son origine ethnique lorsqu'il a gravi les échelons, Wallace est conscient de l'impact qu'il a sur les jeunes pilotes. Certains l'ont déjà approché pour lui dire qu'il était devenu un modèle pour eux.

"C'était un enfant hétérogène comme moi et c'était spécial de pouvoir le rencontrer", dit-il. "Je pense que c'est une chance pour moi de montrer ma ressemblance et ma nature compétitive, de montrer mes émotions et comment je suis chaque jour".

Mais après le Daytona 500 2018, Wallace porte le nouveau titre de seul pilote noir avec fierté, le tweet épinglé sur son compte Twitter en étant la preuve :

"Il n'y a qu'un seul pilote d'origine afro-américaine au plus haut niveau de notre sport.... C'est moi. Vous n'allez pas cesser d'entendre parler du 'pilote noir' pendant des années. Il faut l'accepter et profiter du voyage".

La NASCAR n'est pas traditionnellement connue pour sa diversité. Pendant des décennies - jusqu'en 2015 - il n'était pas rare de voir le drapeau confédéré agité sur la piste, mais le sport a tenté de renverser la vapeur ces dernières années.

Drive for Diversity

En 2009, elle a créé le programme "Drive for Diversity " afin de donner à des pilotes talentueux issus de milieux divers la possibilité de participer à des compétitions. Ce programme offre une formation, un soutien et des équipements à ceux qui ne correspondent pas toujours à l'image traditionnelle de la NASCAR.

C'est à ce programme de diversité que Wallace doit en partie son succès. Il affirme que le fait qu'on lui ait donné une chance de participer à une course représente pour lui une grande importance.

"Je suis très reconnaissant à la NASCAR d'avoir pris cette initiative et d'avoir donné une chance aux pilotes d'origine différente, qui n'ont pas nécessairement les fonds nécessaires, qui n'ont pas nécessairement tout ce dont ils ont besoin pour atteindre le niveau supérieur.

Bien que son objectif soit de remporter un grand nombre de courses et de championnats, il a les yeux rivés sur quelque chose d'encore plus grand : le Temple de la renommée : Le Hall of Fame.

"Peu de pilotes de course disent qu'ils veulent entrer au Panthéon, mais j'aimerais bien y être un jour. Peu importe où ce voyage me mènera, si c'est ma dernière année en NASCAR ou si c'est le début - ce que je crois -, je veux faire tout ce que je peux pour qu'à la fin, je puisse regarder en arrière et dire que je n'aurais pas pu faire beaucoup plus.

