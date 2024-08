- Darmstadt sous pression avant la Coupe

Après un début de saison en deuxième division catastrophique, la DFB Cup est attendue comme un virage crucial pour le SV Darmstadt 98. "Nous voulons maintenant assurer notre succès en coupe", a déclaré le directeur sportif Paul Fernie au portail en ligne "Lilienblog" avant le match de dimanche (15h30 CET/Sky) contre le club de Regionalliga FC Teutonia Ottensen.

Le club relégué de Bundesliga a commencé par deux défaites et se trouve actuellement dans une position de relégation. Tout le monde aspire maintenant à des résultats positifs et au sentiment de gagner à nouveau, a déclaré Fernie.

Face à ce premier tour contre le club de Regionalliga, les joueurs de Hesse sous pression sont les favoris clairs. Il est important de tenir ce rôle de favori et de se qualifier pour le prochain tour. "Nous avons clairement la qualité pour ça", a-t-il déclaré.

Selon Fernie, le grand défi est de montrer que l'équipe peut surmonter une situation insatisfaisante et un début de saison difficile en raison du manque de points. Il a été particulièrement impressionné par les fans qui continuent de soutenir l'équipe inconditionnellement. "C'est exactly the push and feeling we need", a déclaré le directeur sportif.

Le visage de l'équipe devrait changer à nouveau avant la fin de la période de transfert. Fernie prévoit deux nouveaux joueurs. L'arrivée de l'attaquant Isac Lidberg de FC Utrecht est reportedly imminent. De plus, les lilies cherchent toujours un joueur pour l'aile gauche.

