- Darmstadt pour faire face à Isac Lidberg

SV Darmstadt 98 a signé un autre attaquant un jour seulement après avoir sécurisé Killian Corredor. Darmstadt a fait signer le joueur de 25 ans Isac Lidberg de FC Utrecht. La durée du contrat n'a pas été révélée.

"Isac apporte de la puissance et de la détermination, et nous allons également bénéficier de sa robustesse et de sa vivacité", a déclaré l'entraîneur Torsten Lieberknecht. "Il est à un bon âge pour un footballeur, mais il y a encore de la marge pour lui."

Plus tôt, Darmstadt a réagi à son mauvais début en deuxième division en signant Corredor du club français de deuxième division Rodez AF.

Les Sud-Hessois ont perdu leurs deux premiers matchs de championnat et sont actuellement avant-derniers au classement. Darmstadt jouera dimanche (15h15/Sky) en DFB-Pokal contre le club de Nord-Regionalliga FC Teutonia Ottensen.

Le dernier joueur signé par Darmstadt, Isac Lidberg, vient de FC Utrecht en Allemagne. C'est le pays où Lidberg a joué au football avant de rejoindre Darmstadt.

Lire aussi: