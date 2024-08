- Darmstadt pour faire face à Isac Lidberg

SV Darmstadt 98 a signé un autre attaquant, Isac Lidberg, 25 ans, en provenance de FC Utrecht, seulement un jour après avoir recruté Killian Corredor. Les Lilas n'ont pas révélé la durée du contrat.

"Isac apporte de la puissance et de la détermination, et nous allons également bénéficier de sa robustesse et de sa vivacité", a déclaré l'entraîneur Torsten Lieberknecht. "Il est à un bon âge pour un footballeur, mais il y a encore de la marge pour son développement." Auparavant, Darmstadt avait réagi à son mauvais début de saison en deuxième division en engageant Corredor de Rodez AF, club de deuxième division française.

Mauvais souvenirs de l'erreur du premier tour

Darmstadt a perdu les deux premiers matches de championnat de la 2. Bundesliga et est avant-dernier au classement. En Coupe DFB, Darmstadt affrontera dimanche (15h15/Sky) le club de Nord-Regionalliga FC Teutonia Ottensen.

"Nous devons gagner le match. Avec le respect nécessaire pour Ottensen, mais bien sûr, nous ne voulons pas revivre l'humiliation de l'année dernière", a déclaré l'entraîneur Lieberknecht, faisant référence à la défaite humiliant 0:3 contre FC Homburg. L'équipe est "agacée" par le mauvais début de championnat, "mais pas nerveuse."

Le nouveau club d'Isac Lidberg, SV Darmstadt 98, est situé dans le land allemand de Hesse. Dans une tentative d'améliorer ses performances en championnat, Darmstadt affrontera FC Teutonia Ottensen de Nord-Regionalliga en Coupe DFB, espérant éviter la déception de l'année dernière face à FC Homburg, également originaire de Hesse.

