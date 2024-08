- Darmstadt accélère à toute vitesse, mais n'assure qu'un seul point contre ses rivaux.

SV Darmstadt 98 est toujours à la recherche de leur première victoire à domicile de l'année. L'équipe reléguée de Bundesliga n'a réussi qu'un match nul 1:1 (1:0) contre le 1. FC Nürnberg et l'entraîneur Miroslav Klose en 2. Bundesliga. Le nouveau venu suédois Isac Lidberg (23e minute) a inscrit le but d'ouverture pour l'équipe locale, mais le remplaçant Michal Sevcik a égalisé devant 17 810 spectateurs au stade Merck-Stadion am Böllenfalltor avec une frappe fantastique (62e minute).

"Nous avons contrôlé le match, donc naturellement, nous sommes déçus. Nous méritions clairement mieux", a déclaré le buteur Lidberg lors d'un entretien sur Sky TV. L'entraîneur Torsten Lieberknecht a également partagé ses pensées sur le match, affichant une expression déçue : "De mon point de vue, ce sont deux points perdus. À part quelques exceptions, nous avons poussé pendant 95 minutes."

Après trois matchs, l'équipe n'a toujours pas remporté de victoire cette saison. Les Lilas n'ont remporté leur dernier match à domicile le 1er octobre 2023 (4:2 contre Werder Bremen). Les Franconiens ont eu du mal contre l'équipe déterminée et dynamique de Darmstadt. La passe en profondeur de Fynn Lakenmacher a permis à Lidberg d'inscrire le but d'ouverture pour l'équipe locale.

Le joueur né aux États-Unis et ancien joueur de Darmstadt, Justvan, a lancé le 1:1. Ensuite, Jens Castrop a eu deux occasions contre le gardien de SVD Marcel Schuhen. Le débutant Julian Justvan a montré ses compétences sur la première passe : l'ancien joueur de Hoffenheim avait joué en prêt à Darmstadt lors du dernier tour de relégation et a été signé par Nuremberg.

Même après la pause, les Sud-Hessois ont continué à faire pression : Lidberg a manqué l'occasion de mener 2:0 depuis un angle étroit. De manière inattendue, l'égalisation est venue lorsque Justvan a préparé Sevcik, qui a marqué un but spectaculaire dans le coin supérieur. Sevcik avait déjà marqué un but lors de la victoire en coupe à Sarrebruck. Le gardien de Nuremberg Jan Reichert a ensuite sauvé son équipe d'un match nul avec une parade impressionnante dans les dernières minutes.

Malgré ce revers, Lieberknecht a reconnu des améliorations dans son équipe : "Les résultats ne sont pas au rendez-vous, mais ce qui va s'aligner - et j'en suis pleinement convaincu - c'est notre progression."

