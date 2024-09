Danses de trou noir de l'espace, supermarchés dépouillés, saga de l'accident maritime: restez au courant des actualités du jour

👋 Bonjour à 5 Things PM ! "Chubby" n'est pas toujours un terme négatif. De nouvelles recherches indiquent que l'exercice régulier peut aider à une meilleure stockage de graisses et améliorer le bien-être général.

Voici ce que vous auriez pu manquer pendant votre journée chargée :

5 choses

1️⃣ La danse des géants cosmiques : Des lumières brillantes détectées par les télescopes de NASA ont conduit les astronomes à découvrir une paire de trous noirs colossaux dansant ensemble. Ils sont situés à environ 300 années-lumière de distance, ce qui en fait la paire la plus proche découverte à la fois dans la lumière visible et les rayons X.

2️⃣ Des bouchées du placard : Amazon suit les pas d'Aldi et de Target avec le lancement d'une nouvelle ligne d'options alimentaires abordables. Cette initiative vise les acheteurs soucieux de leur budget qui optent pour des alternatives économiques aux produits de marque.

3️⃣ Art à l'aéroport : Les gens prennent des photos de leurs lunettes de soleil, chaussures, sacs de toilette et matériaux de lecture soigneusement organisés dans les bacs en plastique de la sécurité de TSA. Cette tendance de sécurité à l'aéroport soulève cependant certaines controverses — découvrez pourquoi c'est un sujet controversé.

4️⃣ Boire pour réussir : Starbucks rencontre des défis, mais son nouveau PDG a concocté un plan différent — et il se concentre sur des sièges confortables et une distinction claire entre les services "à emporter" et "à consommer sur place".

5️⃣ Voyage viral : Nourriture illimitée. Tempêtes dramatiques ? Les passagers partagent leurs expériences de la croisière de neuf mois qui est devenue un phénomène sur les réseaux sociaux.

Regardez ça

🌽 Sauvetage dans le labyrinthe de maïs : Les officiels de la loi dans le Wisconsin ont utilisé un drone thermosensible pour localiser un garçon de 3 ans qui avait disparu dans un grand champ de maïs pendant la nuit.

Les titres principaux

• Ce qu'il faut attendre de Harris et Trump qui s'affrontent lors d'un débat présidentiel crucial• La trajectoire de la tempête tropicale Francine se déplace vers l'est avec une intensification attendue• Collision de avions Delta lors du roulage à l'aéroport d'Atlanta

Ce qui est tendance

📺 Mise à jour de ‘SNL’ : Trois nouveaux membres rejoignent "Saturday Night Live" pour sa 50e saison, et Chloe Troast ne revient pas.

Explorez ceci

🏈 Nouveau départ : La saison de la NFL est lancée après un week-end d'ouverture passionnant. Jetez un coup d'œil à certaines des meilleures photos des premiers matchs.

$80,610

💰 C'était le revenu moyen des ménages américains l'année dernière, marquant la première augmentation annuelle statistiquement significative depuis 2019.

Santé des femmes

👩‍🏥 Crise dans les soins : Un comté sur trois aux États-Unis n'a pas un seul obstétricien/gynécologue, entraînant des difficultés d'accès aux soins de santé pour les femmes, selon un nouveau rapport.

Quiz

🗳️ Quelle ville, dans un État clé, accueille ce soir le débat présidentiel d'ABC News entre Kamala Harris et Donald Trump ?

A. DétroitB. AtlantaC. PhiladelphieD. Milwaukee

Bonne humeur

🍫 Finissons sur une note positive : Le chocolat, sans la culpabilité ? Les scientifiques expliquent pourquoi le cacao de laboratoire et les fèves de fava fermentées pourraient être l'avenir. Ils travaillent sur des moyens de le rendre plus écologique et plus sain à l'aide de nouvelles techniques et ingrédients.

Merci d'avoir regardé

👋 À demain.

🧠 Réponse au quiz : Le débat aura lieu au National Constitution Center à Philadelphie.

📧 Inscrivez-vous à toutes les newsletters de CNN.

5 Things PM est produit par CNN’s Tricia Escobedo, Meghan Pryce, et Kimberly Richardson.

Lire aussi: