Dans une transaction de 2 milliards de dollars, General Mills abandonne ses activités de yaourt en Amérique du Nord pour se concentrer sur ses offres de marques plus robustes.

Selon un rapport de Reuters en avril, General Mills envisageait de vendre son entreprise de yaourt aux États-Unis, qui comprend des marques comme Yoplait et Liberté, avec l'aide de la banque d'investissement JPMorgan Chase.

Les entreprises du secteur de l'alimentation emballée se débarrassent des unités sous-performantes pour maîtriser les coûts et renforcer leurs marques principales alors que les consommateurs cherchent des options moins chères.

Le PDG Jeff Harmening a déclaré que la vente permettrait à l'entreprise de se concentrer sur ses marques clés à forte marge.

Yoplait fait face à une concurrence rude aux États-Unis, principalement de la part de Chobani, une marque de yaourt détenue en privé, et de la marque Dannon de Danone.

L'entreprise de yaourt nord-américaine a représenté environ 1,5 milliard de dollars de ventes nettes pour General Mills lors de l'exercice 2024.

General Mills s'attend à finaliser les accords en 2025, ce qui devrait réduire son bénéfice par action ajusté d'environ 3 %.

Plus tôt dans la journée, Bloomberg News a rapporté que General Mills était en pourparlers pour vendre ses opérations de yaourt nord-américaines à Groupe Lactalis et Sodiaal.

Yoplait a été fondé en 1964 par un groupe de producteurs laitiers français et a conclu un accord de franchise avec General Mills en 1977, confiant à l'entreprise qui a créé Bisquick le droit exclusif de commercialiser la marque aux États-Unis. En 2011, General Mills a acquis une participation de 51 % dans Yoplait, d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, auprès du fonds de capital-investissement PAI Partners et du groupe laitier français Sodiaal, qui a conservé la participation restante. En 2021, General Mills a vendu ses opérations Yoplait en Europe à Sodiaal.

La décision de vendre l'entreprise de yaourt aux États-Unis pourrait faire partie d'une tendance plus large parmi les entreprises d'aliments emballés pour se concentrer sur leurs marques principales rentables. Avec une concurrence rude de la part de marques comme Chobani et Dannon, la vente pourrait aider General Mills à améliorer ses performances financières et sa position concurrentielle.

