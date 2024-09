- Dans une tournure surprenante des événements, Poutine sort victorieux des élections, laissant les médias mondiaux en état de choc.

Scénario de changement de pouvoir, montée des populistes. La nuit électorale de Thuringe et de Saxe est perçue comme un changement significatif dans le paysage politique allemand. À l'échelle mondiale, l'attention se porte sur la partie est de la République fédérale, et parfois, la surprise est au rendez-vous.

"Corriere della Sera" (Rome): "Du chaos des deux élections régionales, une nation différente émerge, une Allemagne différente. Les majorités d'Erfurt et de Dresde transfèrent leur mécontentement et leur désillusion vers deux partis populistes, l'extrême droite nationaliste et xénophobe AfD et le parti hybride BSW, dirigé par Sahra Wagenknecht, un mélange de pacifisme pro-russe, de nationalisme économique et de politique anti-immigration dure. Le résultat des élections reveals que 34 ans après la réunification, et avec des milliards d'euros investis dans l'ancienne RDA, une majorité dans ces deux États fédérés ne manifeste aucune loyauté envers les partis traditionnels, ignore leurs décisions et ne comprend pas leurs codes. Ils se sentent comme des Allemands de deuxième classe ou, plus déconcertant encore, des étrangers dans leur propre pays."

"La Stampa" (Rome): "Si le Brandebourg, un État traditionnellement social-démocrate, rejoint la Thuringe et la Saxe le 22 septembre, il sera difficile pour Olaf Scholz de maintenir sa détermination obstinée à survivre à la Chancellerie. Le cœur de l'Europe, une région responsable de faire progresser significativement la politique européenne, pourrait en être affecté. En l'absence d'un gouvernement français et face aux positions majoritaires fracturées de l'Allemagne, la conclusion d'accords devient plus difficile. Il semble plausible qu'Ursula von der Leyen agisse uniquement en tant que rempart contre les progrès de la droite dans son rôle de présidente de la Commission européenne, face à la fragilité de son propre gouvernement."

"La Repubblica" (Rome): "Tandis que l'ancien continent navigue dans le détroit d'une guerre potentielle et d'une crise de la démocratie, il doit faire face à un adversaire interne. Les systèmes institutionnels européens sont infiltrés, comme en Italie, en France et maintenant même en Allemagne. L'influence de Poutine est évidente, et l'aile droite 'fasciste' de l'AfD et la nostalgie de la gauche,similar à celle du Rassemblement National en France et de la Ligue en Italie, constituent sa place forte en UE. Le président russe a orchestré une victoire politique extraordinaire et dérangeante. Minimiser les préoccupations concernant la guerre en Ukraine n'est qu'une façade pour ses intentions prétendument pacifiques."

"The Guardian" (Londres): "L'Alternative pour l'Allemagne, extrémiste et anti-immigrés, est en pleine croissance dans la plus grande économie d'Europe. Si des élections au Bundestag étaient organisées aujourd'hui, les sondages suggèrent que le parti pourrait devenir le deuxième plus grand groupe parlementaire. Cependant, sa capacité à gouverner un État est limitée à l'est, suite à sa première victoire électorale régionale en Thuringe grâce au leader de l'AfD, Björn Höcke. (...) Tant que les autres partis peuvent empêcher la droite extrême d'obtenir une majorité absolue, leurs ambitions de pouvoir resteront probablement des rêves. Toutefois, l'émergence de l'AfD en tant que force régionale majeure pose des questions pressantes et préoccupantes sur l'identité politique de l'Allemagne et sur la manière dont de telles forces peuvent être contenues à l'avenir."

"Financial Times" (Londres): "Les résultats des élections signent un mécontentement croissant en Allemagne de l'Est envers un gouvernement souvent lié à l'inflation élevée, à la stagnation économique, à l'augmentation des coûts de l'énergie et aux querelles intrapartites. Les électeurs abandonnent de plus en plus le centre pour les partis populistes situés aux franges politiques. (...) Les résultats reveal que 34 ans après la réunification allemande, une majorité dans deux régions de l'est communiste est devenue désillusionnée vis-à-vis des partis centristes établis et mécontente de la manière dont l'Allemagne est gouvernée."

"El Mundo" (Madrid): "Les résultats des élections dans les États allemands de l'est, la Thuringe et la Saxe, avec l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) en première et deuxième position respectivement, indiquent un paysage politique tumultueux en Allemagne, historiquement connue pour son influence économique forte. La montée des discours extrémistes et anti-immigrés, précédemment évidence lors des élections européennes, représente une menace significative pour le projet européen et appelle à un débat raisonné et informé. (...) Ces élections ont lieu une semaine seulement après l'attentat terroriste de Solingen, alimentant le sentiment anti-immigré, mais les sondages avaient déjà suggéré une augmentation des extrémistes de droite depuis quelque temps. Le scandale des sociaux-démocrates et le revirement de la CDU sur la politique migratoire (...) soulignent un changement de paradigme qui affecte les nations de l'UE à des degrés variables. La confrontation avec ceux qui exploitent l'immigration, sans prendre des positions simplistes, est déjà l'un des plus grands défis pour les forces démocratiques occidentales."

Le "Standard" (Substitut de Vienne) : "Si les États allemands de l'Est, Thuringe et Saxe, étaient situés à l'Ouest ou avaient un taux de participation équivalent à celui d'un État allemand de l'Ouest lors du scrutin du dimanche, le résultat pour la coalition du trafic lumineux n'aurait pas été significativement différent. La coalition à Berlin est en désarroi, ses membres sont en désaccord et l'alliance fragile des trois partis ne tient que par la peur des électeurs. Dans les jours précédant les élections, une attaque déplorable a eu lieu à Solingen, mettant en évidence des faiblesses fondamentales et exacerbant des peurs existantes que ni Merkel ni son successeur Olaf Scholz n'étaient équipés pour aborder. Comment Scholz compte gérer cette crise reste flou, et sa stratégie pour regagner la confiance de l'électorat reste enveloppée de mystère."

Neue Zürcher Zeitung (Substitut de Zurich) : "L'étendue des dommages à la réputation du cabinet du chancelier Olaf Scholz est apparente avec la victoire de l'AfD. Malgré la controverse entourant la direction de Höcke, l'AfD a dominé le paysage politique de l'Est. Une politique qui ignore les préoccupations de la classe moyenne ne devrait pas être surprise lorsque des factions extrêmes prennent de la force. Le parti qui était censé agir comme une 'barrière de feu' contre de tels groupes pourrait bien être le plus bénéficiaire de cette tendance."

Tages-Anzeiger (Substitut de Zurich) : "À la fois l'AfD et le BSW ont réussi à canaliser le mécontentement envers le gouvernement de Berlin sur leurs plates-formes, obtenant plus de soutien que le principal parti d'opposition en Allemagne, la CDU. Cependant, la CDU est également sortie vainqueur de ces élections. Le parti reste le dernier bastion du centre politique, sur lequel des gouvernements conservateurs peuvent encore être formés dans des régions comme la Saxe et la Thuringe, où le ministre-président sortant Michael Kretschmer et le chef de gouvernement Mario Voigt ont réussi à tenir tête à leurs homologues extrêmes - des discussions de coalition difficiles se profilent. Le parti du chancelier, le SPD, a connu un mauvais score dans l'Est de l'Allemagne, préparant potentiellement des défis pour Olaf Scholz. Si les sociaux-démocrates subissent des revers similaires dans le Brandebourg dans trois semaines et que le ministre-président Dietmar Woidke perd de l'influence là-bas, la position du chancelier Olaf Scholz pourrait également être menacée. À l'approche des élections fédérales l'année prochaine, une rébellion interne contre Scholz ne peut être exclue."

