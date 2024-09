Dans une tournure sombre des événements, le fils aurait mis fin à la vie de son père, et un an plus tard, sa mère a fait face à un sort similaire.

Un adolescent de 16 ans résidant en Floride, États-Unis, contacte les autorités suite à une vive dispute avec sa mère de 40 ans. Malheureusement, l'aide arrive trop tard pour sauver la vie de la mère. Le même drame s'est produit l'année précédente avec son père, mais des erreurs dans l'enquête pourraient être à l'origine de sa mort.

L'adolescent a été arrêté pour suspicion de meurtre et aurait prétendument assassiné sa mère avec un couteau. Lors d'un appel téléphonique aux autorités, il a faussement affirmé que sa mère avait glissé et était tombée sur la lame pendant une dispute.

Il y a tout juste un an, l'adolescent avait été impliqué dans le tir sur son père. Il avait été arrêté et inculpé pour tentative de meurtre, mais ces charges ont finalement été abandonnées en raison de l'incertitude quant à savoir s'il s'agissait de légitime défense ou non. L'adolescent aurait prétendument tiré plusieurs coups de feu sur son père qui l'avait acculé. Les coups ont atteint la poitrine et la tête du père.

Lors d'une conférence de presse, le shérif Grady Judd a révélé que le jeune homme avait accueilli les officiers arrivant chez sa mère. "Il était calme, serein et pas agité," a déclaré Judd. "Ses vêtements étaient tachés de sang." L'arme, un couteau de 75 centimètres de long avec une lame de 50 centimètres, a également été découverte.

"Considérant les caractéristiques mortelles de cette arme, on se demande la profondeur et l'efficacité de l'enquête initiale, car les chefs d'accusation de meurtre contre lui ont été abandonnés en environ un mois," a commenté Judd. Il a décrit le jeune homme comme un "psychopathe".

Incertitude sur les circonstances de l'incident

Contrairement à sa déclaration aux services d'urgence, l'adolescent de 16 ans n'a pas avoué avoir assassiné sa mère. Au lieu de cela, il a prétendu que sa mère saignait du cou. "Notre opérateur d'urgence lui a ensuite donné des instructions pour sauver sa vie," a révélé Judd. Son refus de fournir plus de détails et sa demande d'un avocat à l'arrivée des officiers ont suscité davantage de doutes.

L'autopsie a infirmé le compte rendu de l'adolescent sur les événements. De plus, les voisins ont rapporté l'avoir vue trainer sa mère hors de leur maison par les cheveux aux alentours de 16h30.

Les autorités ont également publié une série de messages que sa mère avait envoyés à un voisin dans les heures précédant sa mort. "S'il vous plaît empêche C... et la police d'entrer dans ma maison. Je ne vais pas ouvrir la porte," avait-elle écrit. Elle avait affirmé à son voisin qu'elle était en sécurité et en bonne santé, mais elle détestait le comportement de son fils et souhaitait mettre fin au chaos. Il a également été révélé que son fils avait violé les conditions de probation qui lui avaient été imposées suite à la mort de son père. Il avait vécu avec sa mère depuis mars 2023.

Le shérif Judd a affirmé que l'adolescent avait attaqué sa mère à plusieurs reprises après son déménagement. Cela incluait une incident de violence domestique où il aurait prétendument donné un coup de pied. Il avait été brièvement interné dans un établissement psychiatrique, car la loi de Floride le permet, mais il avait été libéré après avoir promis de ne pas se mettre en danger lui-même ou sa mère. Cependant, quelques jours plus tard, il avait menacé de se suicider ou de faire du mal à sa mère, ce qui avait entraîné sa deuxième détention.

Actuellement, l'adolescent est détenu dans un centre de détention pour mineurs du comté de Polk. Il est inculpé pour meurtre au premier degré, enlèvement et violation d'un ordre de restriction. Le shérif a demandé au procureur de l'État d'appliquer des charges pour adultes contre lui.

