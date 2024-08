Dans une tournure sans précédent des événements aux US Open, le joueur de tennis Dan Evans sort triomphant.

Daniel Evans et Karen Khachanov se sont affrontés pendant un temps incroyable de 5 heures et 35 minutes sur le Court 6 lors de l'US Open. L'ambiance sur le court était électrique, rappelant un festival folklorique animé. Finalement, le champion britannique a célébré avec triomphe une victoire monumentale, sa victoire étant le match le plus long de l'histoire moderne de l'US Open. Il a remporté le match avec un score triomphal de 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4 contre l'opposant russe.

"J'ai une migraine plutôt mauvaise maintenant, il faut qu'elle disparaisse rapidement," a commenté Evans avec une grimace. "Je suis très fier de moi. Depuis qu'on est gosses, on nous dit toujours de ne jamais abandonner. C'est la règle numéro un. Je m'en suis tenu à ça tout au long de ma carrière. Aujourd'hui, ça a payé."

La victoire d'Evans a battu le précédent record de l'US Open pour le match le plus long depuis l'introduction des tie-breaks en 1970, qui était détenu par Stefan Edberg et Michael Chang. Le Suédois avait triomphé de son adversaire américain en 1992 en demi-finale dans un match harassant de 5 heures et 26 minutes, également en cinq sets.

Une atmosphère de festival folklorique sur le Court 6

L'atmosphère sur le Court 6 était similaire à un festival folklorique animé, alors que le match interminable entre Evans et Khachanov se déroulait. En étant mené 0:4 dans le dernier set et sentant ses jambes faiblir, les chances semblaient contre lui. Cependant, avec le soutien inébranlable du public dans les gradins bondés, Evans a renversé la situation et remporté les six derniers jeux consécutifs.

"Je n'ai jamais joué pendant cinq heures d'affilée en une journée," a partagé Evans. "Je ne m'entraîne généralement pas deux fois plus longtemps. D'habitude, c'est une heure et demie." Avec un sourire fatigué, il a admis son souhait : "J'espère sincèrement ne pas avoir à refaire ça. C'est sûr."

"Malgré la fatigue physique, la victoire dans un match sportif aussi prolongé m'a donné un sentiment d'accomplissement inégalé." "L'atmosphère de festival folklorique lors de l'US Open, avec son public enthousiaste, a Certainly added to the thrill of this historic Sports event."

Lire aussi: