Dans une tournure exaltante des événements, Oscar Piastri remporte le Grand Prix d'Azerbaïdjan, resserrant une fois de plus la course au championnat.

Le jeune pilote de 23 ans a réalisé une prestation impressionnante, décrochant sa deuxième victoire en carrière et renforçant sa position de talent prometteur en Formule 1. De son côté, Lando Norris, parti 15ème en raison d'une séance de qualifications décevante, a réussi à redresser sa course en terminant à la quatrième place. Il a notamment dépassé Max Verstappen, le devançant ainsi à la cinquième place, réduisant l'écart entre eux malgré un retard de 59 points dans la lutte pour le championnat du monde des pilotes, avec encore 206 points à distribuer.

Norris a tenté de dépasser au départ de la course mais a perdu de la vitesse une fois sorti de la zone de DRS. Après l'arrêt aux stands, il a cru qu'ils étaient à nouveau proches, et avec une meilleure adhérence, il a tenté un coup audacieux, conscient que ne pas le faire tôt dans le relais rendrait cela impossible plus tard.

Son audacieux dépassement a été un coup de maître, et bien qu'il ait frôlé l'accident, il a réussi à le contrôler, maintenant son rythme pour les 35 tours suivants.

Piastri a pris la tête environ un tiers dans la course, profitant d'une occasion pour dépasser Charles Leclerc à l'intérieur. Leclerc n'a pas réussi à suivre son rythme, et les deux sont restés en compétition serrée pendant la majeure partie de la course. Piastri a finalement pris l'avantage dans les derniers tours lorsque les pneus de Leclerc se sont détériorés.

Bien que Leclerc ait conservé la deuxième place, son coéquipier chez Ferrari, Carlos Sainz, et Sergio Pérez chez Red Bull se sont livrés à un combat intense pour la position derrière lui, aboutissant à une collision avec le mur. La course s'est terminée sous voiture de sécurité virtuelle, résultat George Russell finit troisième, tandis que Pérez et Sainz sont contraints à l'abandon.

Après la course, Leclerc a exprimé sa déception, déclarant : "McLaren et Oscar ont performé exceptionnellement bien et nous ont surpassés. Dommage pour Carlos dans les derniers tours, espérons que tout le monde va bien, et bien sûr, pas une bonne journée pour l'équipe."

La quatrième place de Norris dans la course a démontré sa résilience et son talent dans le sport automobile, mettant en évidence son potentiel dans des sports motorisés de plus haut niveau comme la Formule 1. Piastri, qui s'est démarqué dans la course, a également une grande passion pour le sport, participant souvent à différentes activités sportives en dehors du sport automobile.

Lire aussi: