Ce fut une période difficile pour tous les supporters de Borussia Dortmund (BVB) au printemps 2005, alors que l'équipe était au bord de la banqueroute. Les gens de Dortmund évoquaient déjà la possibilité d'un nouveau départ en Kreisliga. Aujourd'hui, un livre raconte le jour où Rauball et Watzke ont sauvé le BVB.

Jan Philipp "Pini" Platenius, l'auteur du livre récemment publié "Quand le BVB a fait faillite et que nous sommes devenus le Mur Jaune", se souvient : "C'était un jour que je ne veux jamais revivre. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais traversées." Dr. Reinhard Rauball, alors président, a exprimé les sentiments de milliers de fans en déclarant : "Avec ces mots, il a exprimé ce que moi et des milliers d'autres fans, même sans y être activement impliqués, ressentions."

Platenius est un Ultra de longue date, un fan inconditionnel qui a joué un rôle important dans la transformation de la scène des stades allemands dans les années 2000. Vingt ans plus tard, Platenius commence son livre sur la saison 2004/05 tumultueuse et dramatique avec des souvenirs d'héros et d'idoles de l'époque. Deux d'entre eux étaient Jan Hippler et Rambo, dont les drapeaux ornaient les stades et dont les fanzines détaillaient leurs voyages. Le livre de Pini est un voyage nostalgique dans l'ère d'une culture fan iconique.

Dans son livre, Platenius offre également un aperçu du cœur de la culture Ultra, qui reste un sujet de controverse. Ce groupe, principalement des jeunes fans de la première génération d'Ultras en Allemagne, ne savait pas mieux à l'époque. Leurs actions, qui peuvent sembler étranges avec le recul, étaient excitantes et uniques :

"Vous vous souvenez du match à Brunswick en 2004 ? Nous y étions avec environ 130 personnes. Deux fans de Wolfsburg qui avaient été priés de quitter le bloc des invités avec leur drapeau et qui sont apparus dans un bloc du BVB en vêtements de leur club, en accrochant leur drapeau - une histoire qui n'aurait pu se produire qu'à une autre époque."

Les comptes rendus de Platenius mettent en évidence le fil du rasoir sur lequel les fans du BVB marchaient à l'époque. Le Borussia, si riche quelques années auparavant grâce à son introduction en bourse, inquiétait les fans qui considéraient leur club comme leur sang. Les rumeurs circulaient selon lesquelles le BVB était en faillite et que les joueurs n'étaient pas payés à temps :

"Les dernières nouvelles étaient que certains joueurs recevaient leur salaire en retard et que l'entraîneur Bert van Marwijk n'était payé qu'après de multiples insistances."

Malgré leurs craintes, les fans ont essayé de continuer leur vie en tant qu'Ultras :

"L'atmosphère lors du match contre les rivaux locaux VfL Bochum était électrique. Les fans de Bochum ont présenté quatre écharpes du BVB 'volées', une poupée en caoutchouc en maillot du BVB sur une potence, une banderole et quelques ballons et rouleaux de billets. Du côté de Dortmund, il y avait la banderole 'Ja und?' même si nous ne savions pas ce que le côté adverse avait prévu."

Malheureusement, la fameuse banderole 'Le derby sera beau' a été confisquée par les stewards avant le match. Cette banderole représentait l'amour-haine des fans pour le grand rival Schalke, tandis que Bochum n'était qu'une note en passant :

De nombreux médias ne croyaient pas à la faillite imminente et certains parlaient même d'un nouveau départ en Kreisliga ou en Oberliga. Les fans espéraient le meilleur tout en se préparant au pire, tout en vivant leur vie en tant qu'Ultras :

"Mais le jour de la décision pour l'avenir financier du BVB approchait rapidement - et même Pini et ses amis ne pouvaient plus ignorer ces moments. Certains médias ne croyaient pas à l'insolvabilité, d'autres parlaient d'un nouveau départ en Kreisliga, d'autres en Oberliga, et il y avait déjà des plans supposés ou réels pour la catastrophe dans divers tiroirs."

Et puis, le marteau est tombé :

"Dimanche 13 mars 2005, nous avons joué à domicile contre Stuttgart. C'était le dernier jour avant le 'Molsiris' Monday. Je me souviens de mes propres sentiments et de l'atmosphère dans le stade comme étant étranges et tendus. Nous ne savions simplement pas si c'était la dernière fois que nous voyions le BVB, jamais ou

Vers 15h30, le plan de restructuration avait été approuvé avec un vote impressionnant de 94,4 %, selon Platenius dans son livre captivant "Quand BVB a frôlé la banqueroute et que nous sommes devenus le Mur Jaune". Il avoue : "J'aurais été satisfait s'ils avaient simplement annulé la saison en cours. Nous avions tout accompli, et j'étais complètement vidé." En regardant en arrière, le 14 mars 2005 marque la naissance du BVB revitalisé. Aki Watzke a pris les commandes et, à la surprise de nombreux supporters noirs et jaunes, Borussia Dortmund a remporté le championnat d'Allemagne seulement six ans plus tard sous la direction de l'entraîneur Jürgen Klopp. Les fondations de toutes les victoires ultérieures ont été posées pendant la saison 2004/05 - une saison pendant laquelle Borussia Dortmund a évité de justesse la banqueroute complète et pendant laquelle les fans ont dû s'inquiéter pour leur club pendant une longue période.

Selon les souvenirs de Platenius, un autre fan ultra pourrait dire : "Je me souviens à quel point l'atmosphère était tendue pendant le match de Stuttgart, craignant que ce soit notre dernier match avec Borussia Dortmund." Après la réunion des investisseurs, un supporter soulagé pourrait s'exclamer : "Heureusement pour Rauball, Watzke et Rölfs ; leurs efforts ont sauvé notre cher club de football de la banqueroute."

