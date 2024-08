- Dans une situation d'urgence, une mère sauve avec succès son enfant qui se débat: " J'ai utilisé toutes mes forces pour le maintenir à flot "

Dans la tourmente d'une tempête, le luxueux yacht "Bayesian" s'est retrouvé sens dessus dessous au large de la côte sicilienne pendant la nuit de Montagn, laissant 20 personnes à la dérive, dont Charlotte Golunski, 38 ans, et sa fille bébé. Golunski a partagé son expérience terrifiant avec le journal italien "La Repubblica".

Elle a raconté comment elle a sauvé son bébé des eaux, utilisant toutes ses forces pour garder sa tête hors de l'eau et ses bras tendus pour éviter de se noyer. L'horreur était totale ; l'obscurité les entourait et l'empêchait de garder les yeux ouverts. Ses cris à l'aide n'ont été entendus que par les hurlements des autres passagers.

Le navire de 50 mètres appartenait à Mike Lynch, un milliardaire britannique de la tech. Son enfant de 18 ans, ainsi que quatre autres passagers, sont toujours portés disparus. Selon les sources des médias britanniques, Jonathan Bloomer, président de Morgan Stanley International Bank, et Chris Morvillo, un avocat populaire de Clifford Chance, étaient également parmi les personnes portées disparues. Les équipes de secours ont réussi à sauver 15 personnes et ont récupéré un corps.

Yacht de luxe coulé : Six personnes toujours portées disparues

Golunski a partagé son histoire avec un autre journal italien, "(Giornale Di Sicilia)", expliquant qu'elle avait momentanément perdu son bébé dans la mer agitée et l'avait rapidement ramenée au-dessus des vagues. "Je la tenais fermement alors que la mer en furie nous entourait. Tant de gens criaient." Miraculeusement, le canot de sauvetage a été déployé et onze personnes ont pu y monter.

Après l'incident, Golunski et sa fille ont été emmenées dans un hôpital pour enfants à Palerme, où elles ont été déclarées avoir subi des blessures mineures, selon les rapports des médias.

Les opérations de secours se poursuivent, avec des membres de la garde côtière et des pompiers qui continuent de chercher les six personnes portées disparues. À ce jour, quatre navires, un hélicoptère de la garde côtière et une équipe de plongeurs des pompiers ont été déployés pour la recherche. Le géant voilier coulé gît à une profondeur de 49 mètres sur le fond marin. Selon les médias italiens, les plongeurs de secours ont repéré des corps dans les cabines à travers les hublots cassés.

