- Dans une série d'attaques intenses, la Russie vise l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, infligeant de graves dommages au cours des dernières semaines.

En une des plus lourdes attaques en deux ans et demi de conflit, la Russie a lourdement bombardé l'Ukraine avec des roquettes, des missiles et des drones depuis le ciel. Selon le Premier ministre Denys Shmyhal via Telegram, 15 des 24 régions ukrainiennes ont été touchées, entraînant des pertes humaines et des blessés. La cible principale de ces attaques était une fois de plus le système énergétique de l'Ukraine. Parmi les dommages figure la centrale hydroélectrique du réservoir de Kiev. Cela a entraîné des pannes de courant et des arrêts dans la capitale et d'autres parties du pays.

Le président Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie avait utilisé plus de 100 roquettes et un nombre similaire de drones de combat. Il a réitéré la demande de l'Ukraine à ses partenaires de lui permettre d'utiliser des armes occidentales contre des cibles militaires russes sur leur territoire. "Chaque dirigeant, chaque partenaire sait quelles actions décisives sont nécessaires pour mettre fin à ce conflit de manière équitable", a déclaré Zelenskyy. Pour l'Ukraine, il ne devrait y avoir aucune limitation de portée, car la Russie ne limite pas ses attaques.

En raison de la durée des attaques, les rapports sur les pertes et les dommages sont arrivés lentement. Les premiers rapports font état de cinq morts et de 17 blessés dans différentes régions. Les bombardements ont eu lieu alors que les gens retournaient au travail après le week-end et les célébrations de l'Indépendance.

Huit heures d'alerte aérienne à Kyiv

L'alerte aérienne à Kyiv a pris fin après environ huit heures à 13h45 heure locale (12h45 CEST). Des essaims de drones de combat russes ont continué d'être détectés dans l'espace aérien de la ville, contraignant les habitants à chercher refuge dans les stations de métro. Des milliers de personnes ont été vues se réfugiant dans des abris souterrains.

L'armée de l'air ukrainienne a rapporté que l'armée russe avait utilisé 11 bombardiers à longue portée Tu-95 comme plates-formes pour lancer des missiles de croisière à certains moments. Des missiles hypersoniques Kinzhal ont également été tirés sur l'Ukraine. Les attaques ont également inclus des missiles de croisière Kalibr lancés depuis la mer Noire. Selon les rapports, des douzaines de drones ont été repérées dans le ciel.

Problèmes dans le réseau électrique ukrainien

En raison de la proximité des attaques russes de la frontière polonaise, des intercepteurs polonais ont été déployés, selon l'agence de presse PAP. Des avions alliés supplémentaires ont également été rapportés comme étant impliqués dans l'opération.

"L'ennemi continue de s'efforcer de plonger les Ukrainiens dans l'obscurité", a écrit le ministre de l'Énergie Herman Halushchenko sur Facebook. La situation est difficile. Les entreprises d'énergie telles qu'Ukrenerho travaillent à restaurer l'électricité par des coupures d'urgence. Dans les zones sans électricité, l'approvisionnement en eau échoue souvent également.

La Russie cible probablement la centrale hydroélectrique

L'agence de presse Unian a rapporté des dommages à la centrale hydroélectrique de Kiev, citant une vidéo de la destruction publiée sur des canaux Telegram russes. Selon le rapport, un incendie s'est déclaré dans la salle des turbines de la centrale hydroélectrique, et la route du barrage a été endommagée. L'administration militaire de la région de Kiev a confirmé des dommages à deux installations énergétiques non spécifiées.

Depuis le début de l'année 2023/24, la Russie a tenté de désactiver les centrales électriques et l'infrastructure énergétique de l'Ukraine par de multiples frappes aériennes stratégiques. Dans une attaque le 29 décembre, l'armée russe a lancé 122 missiles et missiles de croisière, ainsi que 36 drones, selon les calculs de Kyiv. Les pertes humaines signalées ont dépassé 30.**

L'Ukraine est confrontée à une invasion russe à grande échelle depuis février 2022. Samedi dernier, le deuxième plus grand pays d'Europe a célébré son 33e anniversaire d'indépendance de l'Union soviétique.**

