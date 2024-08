Dans une scène surréaliste, Matt Kuchar termine le tournoi du PGA Tour seul lundi sur un parcours vide

Non, ce n'était pas un golfeur récréatif faisant une partie matinale de 18 trous ; c'était Matt Kuchar, champion à neuf reprises sur le PGA Tour, le seul joueur du Wyndham Championship à ne pas avoir terminé le tournoi le dimanche.

Moins de 12 heures plus tôt, Kuchar avait surpris les spectateurs en marquant sa balle dans la 18e zone de rough et en quittant le terrain. En fin de journée, Kuchar a rapporté avoir déclaré au referee du tournoi qu'il trouvait il était trop sombre pour terminer le dernier trou et qu'il avait arrêté de jouer pour la journée. Kuchar était alors à égalité pour la 12e place.

Ses partenaires de jeu, Max Homa et Chad Ramey, ont choisi de terminer leur partie malgré les conditions obscures.

Ainsi, Kuchar est revenu seul sur le terrain le lendemain matin pour jouer six minutes de golf, terminant le 18e trou pour confirmer sa place à l'égalité à la 12e place.

Homa, qui avait perdu sa place de leader après un quadruple bogey sur le 14 et un double bogey sur le 16, l'avait relégué à la deuxième place, a opté pour terminer le 18e trou seul. Homa a réussi un par sur le dernier trou et a terminé à la deuxième place derrière le vainqueur du tournoi, Aaron Rai, qui a remporté le championnat avec un birdie sur le 18.

Ramey a terminé à l'égalité à la 52e place.

Par la suite, s'adressant à un groupe de journalistes, Kuchar s'est excusé pour les désagréments.

"Désolé que vous ayez dû venir ce matin", a-t-il dit penaud.

"Personne ne veut être ce gars qui se pointe le matin, un joueur, un trou. Même pas un trou, la moitié d'un trou à mettre. Alors désolé au tournoi, à tout le monde qui a dû venir. Je sais que c'est nul, je sais les conséquences, je sais que c'est nul. Bien sûr, je m'excuse d'avoir obligé tout le monde à venir ici."

Le vétéran de 25 ans du PGA Tour a expliqué qu'il avait arrêté de jouer en pensant rendre service à Homa. Kuchar a dit qu'il pensait que Homa avait encore une chance de gagner le tournoi et croyait que son arrêt inciterait Homa à en faire autant.

"Je ne savais pas qu'Aaron Rai avait fait un birdie sur le dernier", a déclaré Kuchar. "Je me disais qu'il n'y avait aucun moyen que Max finisse avec une chance de gagner un tournoi. Je croyais que Max avait une chance de gagner, et je croyais qu'il n'y avait aucun moyen dans cette situation de jouer ce coup. Alors j'ai dit : 'Bien, Max arrêtera, j'arrêterai, pour lui faciliter les choses'."

La décision de Kuchar d'arrêter de jouer au milieu du dernier trou a été moquée sur les réseaux sociaux. Même le compte de communication du PGA Tour a semblé faire une pique à Kuchar avec des publications publiées à sept minutes d'intervalle.

Mais la décision de Kuchar s'est peut-être avérée profitable.

Revenant à la lumière du matin avec une meilleure visibilité, Kuchar a demandé et obtenu une dérogation de ligne de vue d'un tableau d'affichage et a été autorisé à déposer sa balle sur le fairway. Kuchar a ensuite réussi un par sur le 18e trou.

En terminant à l'égalité à la 12e place avec 10 autres joueurs, Kuchar a touché une prime de $134,695, presque deux fois ce qu'il aurait touché s'il avait fait un bogey sur le dernier trou.

Matt Kuchar, connu pour son succès en golf avec neuf titres sur le PGA Tour, a exprimé son amour pour le sport en jouant un demi-trou de plus le lendemain.

Malgré les critiques sur les réseaux sociaux, la décision stratégique de Kuchar de terminer le dernier trou du Wyndham Championship lui a valu une belle somme, ajoutant $134,695 à ses gains.

