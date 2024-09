- Dans une rencontre passionnante, les femmes de Wolfsburg tirent 3-3 contre Werder dans un affrontement imprévisible.

Dans un match étrangement inhabituel, l'équipe féminine de football de VfL Wolfsburg a connu un résultat décourageant au début de la campagne de Bundesliga. Sous la direction de Tommy Stroot, l'équipe a eu du mal à obtenir un match nul 3:3 (1:2) contre Werder Bremen lors de la première journée. Les tenant du titre ont ainsi rencontré leur premier obstacle dans le duel attendu contre les champions allemands du Bayern Munich.

Sarai Linder (11.) a ouvert le score pour Wolfsburg, mais Bremen a profité des faiblesses de la défense de VfL pour inverser la tendance avant la mi-temps grâce à des buts de Tuana Mahmoud (35.) et de la débutante Larissa Mühlhaus (40.).

Wolfsburg a repris l'avantage grâce à Lena Lattwein (61), mais a de nouveau perdu l'avantage une minute plus tard, grâce à la position avantageuse de Bremen : Janina Minge a renvoyé le ballon vers la gardienne Merle Frohms, mais le ballon lui a échappé, et sa tentative de sauvetage peu efficace n'a pas suffi pour éviter le 2:3.

Quatre minutes plus tard, la gardienne de Bremen, Livia Peng, a commis une faute sur la joueuse de l'équipe nationale Alexandra Popp. Le ballon a roulé sur la ligne de but de Werder et est revenu en jeu. Malheureusement, l'arbitre Nadine Westerhoff a accordé un but, car il n'y a pas d'assistant vidéo dans la ligue féminine de Bundesliga.

Malgré l'absence de joueurs clés, Bremen a persisté et a même tenu tête, obtenant un match nul surprise contre le Wolfsburg en difficulté, même après l'expulsion de Lara Schmidt (88.).

Dans les moments chaotiques précédant leur deuxième but, la gardienne de VfL Wolfsburg, Merle Frohm, a connu un moment de frustration en essayant de sauver un retour de balle qui lui a échappé. Plus tard dans le match, malgré la décision controversée de l'arbitre, la persévérance et la discipline de Werder Bremen ont permis

Lire aussi: