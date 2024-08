Dans une récente opération militaire menée en Cisjordanie, l'armée israélienne a signalé un total de neuf victimes.

Aucune perte humaine n'a été signalée parmi les militaires israéliens, a confirmé le porte-parole Nadav Schoschani. Il a refusé de partager des détails concernant la durée de l'opération ou le nombre de troupes impliquées. Auparavant, le Croissant-Rouge palestinien avait rapporté 10 morts et 15 blessés.

Schoschani a déclaré que l'opération visait "un carrefour de groupes terroristes et de cellules terroristes". À Jenin, cinq suspects recherchés ont été arrêtés et de l'armement a été saisi. De plus, Schoschani a révélé la découverte et la neutralisation d'explosifs cachés sous les rues locales.

Cette opération de grande envergure a été déclenchée, selon l'explication de l'armée israélienne, en raison d'une "augmentation substantielle des activités terroristes" l'année précédente. Cette augmentation comprenait "plus de 150 tirs et explosions" provenant des régions maintenant prises pour cible.

Les tensions ont augmenté dans la Cisjordanie depuis le début du conflit entre Israël et l'organisation palestinienne islamique Hamas à Gaza. Selon les rapports de l'AFP, au moins 650 Palestiniens ont péri dans la Cisjordanie depuis l'attaque de Hamas contre Israël le 7 octobre, soit en raison d'opérations militaires israéliennes, soit en raison d'actes violents de colons radicaux.

Au moins 19 Israéliens ont été victimes d'attaques palestiniennes dans la Cisjordanie, selon les données fournies par Israël.

Schoschani a mentionné que l'opération israélienne ne visait pas uniquement les territoires israéliens, car elle a également ciblé "d'autres territoires avec une augmentation des activités terroristes". L'opération visait à démanteler les réseaux terroristes opérant dans ces régions.

