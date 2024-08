Dans une récente mise à jour, l'Ukraine rapporte des combats intenses près de Pokrovsk.

19:35 Arrestation pour trafic d'or : action judiciaire russe contre un AllemandSelon les autorités russes, une action judiciaire a été engagée contre un citoyen allemand de 58 ans suspecté de trafic d'or. L'accusation porte sur une tentative de faire entrer illégalement environ 13 kilogrammes de barres d'or de qualité supérieure dans le pays dans sa camionnette de camping. Les autorités douanières russes ont engagé la procédure, sans divulguer l'identité de l'homme. L'incident s'est produit dans la région de Pskov, qui borde la Biélorussie, la Lettonie et l'Estonie. La valeur estimée des barres d'or est supérieure à 90 millions de roubles (environ 900 000 euros). Les barres d'or ont été empêchées d'entrer dans le pays par les officiers des douanes russes et les employés du FSB. L'emplacement actuel du suspect n'a pas été révélé. S'il est reconnu coupable, il encourt jusqu'à cinq ans de prison et une amende allant jusqu'à un million de roubles.

19:05 Ukraine : la plus grande attaque aérienne depuis le début du conflitSelon les rapports ukrainiens, la dernière attaque aérienne russe sur l'Ukraine est la plus importante depuis le début du conflit en février 2022. Les forces russes ont prétendument lancé plus de 100 missiles et drones. Selon le commandant de l'armée de l'air ukrainienne, Mykola Oleschuk, sur Telegram, 102 missiles ont été interceptés et détruits, et 99 des 109 drones ont également été neutralisés. Cette attaque combinée est considérée comme la "plus grande attaque aérienne" jusqu'à présent.

18:40 Zelensky renforce le soutien à PokrovskLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a ordonné le renforcement de la région de Pokrovsk, suite aux mises à jour de la situation de la part de la direction militaire. La région de l'est de l'Ukraine a connu de lourdes combats suite aux récents avancées russes.

18:10 Macron : l'arrestation de Durov n'est pas une décision politiqueDeux jours après l'arrestation du fondateur de Telegram, Pavel Durov, le président français Emmanuel Macron confirme l'affaire. Il déclare que "l'arrestation s'est produite dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours", soulignant que cela n'était pas une décision politique. Macron affirme que les tribunaux détiennent l'autorité finale en la matière.

17:42 Un tribunal russe envoie un adolescent de 15 ans en centre de détention pour son soutien à l'UkraineUn étudiant de 15 ans en Russie a été condamné et envoyé dans un centre de détention pour mineurs pour son soutien à l'Ukraine, selon le média d'opposition russe Mediazona. Un tribunal de Khabarovsk l'a reconnu coupable de "membre d'une organisation terroriste" et de "préparation d'un acte terroriste". Le verdict a été rendu le 16 août mais a été rendu public récemment. Des témoignages d'une vidéo Telegram dans laquelle le garçon lance des cocktails Molotov contre un mur d'un bâtiment abandonné avec deux autres adolescents ont prétendument servi de preuve. La grand-mère du garçon suspecte qu'il a été provoqué par les services de sécurité russes, car elle a déclaré qu'il avait exprimé son soutien à l'Ukraine à des camarades de classe et sur les réseaux sociaux.

17:13 Attaque de barrage en Ukraine ne cause pas de dommages importantsL'attaque russe contre un barrage près de Kyiv n'a prétendument causé aucun dommage important, selon le gouverneur de la région, Ruslan Kravchenko. La route sur le barrage devrait être rouverte plus tard dans l'après-midi, à condition qu'il n'y ait pas d'autres attaques ou alertes aériennes.

16:46 Le ministre de la Défense ukrainien promet une réponse aux attaquesLe ministre de la Défense ukrainien Rustem Ummerov a promis de riposter aux attaques massives que son pays affronte. "L'Ukraine prépare sa riposte. Les armes sont produites localement", a-t-il déclaré, selon le ministère de la Défense. Il a également exhorté les alliés occidentaux à améliorer les capacités de longue portée de l'Ukraine et à ignorer les restrictions sur l'attaque des installations militaires russes.

16:12 Le groupe Wagner nie son implication dans le conflit ukrainienLe groupe Wagner affirme que ses mercenaires ne participent pas à l'invasion russe de l'Ukraine, selon un communiqué diffusé via Telegram. Le groupe déclare que pour l'instant, les mercenaires de Wagner opèrent uniquement en Biélorussie et en Afrique.

15:40 Kyiv connaît l'alerte aérienne la plus longue depuis l'invasion russeUne alerte aérienne à Kyiv a duré 7 heures et 46 minutes en raison de multiples attaques russes sur l'Ukraine, selon le journaliste Denis Trubetskoy. C'est la deuxième alerte aérienne la plus longue dans la capitale depuis le début de l'invasion russe, la plus longue ayant duré 8 minutes et 15 secondes de plus, selon l'ancien conseiller du ministère de l'Intérieur ukrainien Anton Gerashchenko. Dans d'autres régions de l'Ukraine, les alertes aériennes ont duré jusqu'à dix heures, comme l'a mentionné Gerashchenko.

14:55 Le directeur général de l'AIEA priorise l'inspection de la centrale nucléaire de KurskLe directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a annoncé ses plans pour superviser personnellement l'inspection de la centrale nucléaire de Kursk dans l'oblast de Kursk, où les troupes ukrainiennes ont pénétré. Grossi a souligné l'importance de maintenir la sécurité des installations nucléaires à tout prix, en déclarant que "sous aucun circonstance" ce principe ne doit être compromis. L'inspection prévue aura lieu mardi. Des milliers de soldats ukrainiens ont pénétré dans la région de Kursk lors d'une attaque surprise le 6 août.

14:47 Incendie à la plus grande raffinerie de pétrole de Russie à OmskUn incendie s'est déclaré dans la plus grande raffinerie de pétrole de Russie, située dans la ville d'Omsk, selon l'opérateur Gazprom. La société a déclaré dans un communiqué que l'incendie dans l'équipement technologique de la raffinerie avait été détecté par le système de sécurité automatique et était maîtrisé. Les opérations se poursuivent normalement. Sept travailleurs ont été blessés dans l'incendie, selon l'agence de presse russe TASS, dont un plus tard décédé. Les premiers rapports faisaient état de deux blessures uniquement.

14:32 Le ministère de la Défense russe affirme avoir attaqué des stocks d'armes et de munitions occidentales en Ukraine Le ministère de la Défense russe a déclaré que les troupes russes ont attaqué des stations de compression de gaz et des transformateurs électriques en Ukraine. Les installations énergétiques, qui étaient censées fournir de l'électricité au complexe militaro-industriel ukrainien, ont été visées par des drones et des missiles. Des armes et munitions occidentales stockées sur deux aérodromes ukrainiens ont également été visées.

14:09 Journal: Au moins 247 soldats russes capturés dans la région de Kursk Depuis leur invasion secrète de la région russe de Kursk le 6 août, les troupes ukrainiennes ont prétendument capturé plus de 240 soldats russes, selon une analyse du Washington Post. Le journal a examiné plus de 130 photos et vidéos prises depuis le début de l'invasion, dont beaucoup ont été filmées par des soldats ukrainiens et partagées sur les réseaux sociaux. L'analyse a également inclus des photos prises par un photographe du Washington Post d'une prison où des soldats russes capturés sont prétendument détenus en Ukraine. Les images authentifiées montrent au moins 247 prisonniers russes, étayant les allégations des autorités ukrainiennes selon lesquelles des centaines de Russes ont été capturés pendant l'invasion. De nombreux prisonniers ont semblé se rendre sans résistance.

13:43 Objet non identifié pénètre dans l'espace aérien polonais et a peut-être atterri Pendant l'attaque russe en Ukraine, un objet a pénétré dans l'espace aérien polonais et a probablement atterri sur le territoire polonais, selon l'agence de presse d'État PAP, citant le commandement des opérations des forces armées. La recherche de l'objet, qui n'était pas un missile, se poursuit. Le général Maciej Klisz, le commandant des opérations des forces armées, a déclaré à Polsat News : "During the substantial attack on Ukrainian territory on Monday, an object likely entered Polish territory." The Guardian, citing an army spokesman, reported that the object was likely a drone.

13:21 Des missiles russes frappe allegedly un barrage au nord de Kyiv During the extensive air attack on Ukraine today, a dam north of Kyiv was reportedly hit by a Russian missile, according to Ukrainian media reports. A video, published by journalist Yaroslav Trofimov from the "Wall Street Journal" among others, shows a section of the hydroelectric plant on fire. "If the dam ruptures, millions of people downstream could perish," Trofimov writes. Official statements on the damage to the structure have not yet been issued.

12:57 Zelenskyy décrit cela comme 'l'une des attaques les plus lourdes' de la Russie La Russie a déployé plus de 100 missiles et près de 100 drones dans la dernière attaque massive, selon les rapports ukrainiens. "C'était l'une des attaques les plus lourdes", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans un message vidéo publié sur Telegram. Le ministère de la Défense russe, en revanche, affirme sur Telegram avoir "touché toutes les installations cibles" lors d'attaques massives sur l'Ukraine. Zelenskyy explique qu'il s'agissait d'une "attaque combinée", impliquant plus de 100 missiles de différents types et environ 100 drones Shahed d'origine iranienne. Le ministère de la Défense russe mentionne une "attaque massive avec des armes de longue portée de haute précision" sur "des installations importantes d'infrastructure énergétique".

12:38 Kyiv demande à l'Occident d'autoriser des frappes en profondeur sur le territoire russe L'Ukraine demande à l'Occident d'autoriser l'utilisation d'armes pour des attaques en profondeur sur le territoire russe. "Une telle décision mettrait fin plus rapidement au terrorisme russe", a écrit le chef de cabinet du président Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, sur Telegram.

12:09 Porte-parole du Kremlin déclare que les négociations avec l'Ukraine sont presque irrelevantes La Russie considère que les négociations avec l'Ukraine sur un cessez-le-feu sont presque irrelevantes. L'invasion de troupes ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk ne peut être tolérée, dit le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov. Il n'y a pas eu de discussions sur un cessez-le-feu, et le sujet n'est plus pertinent.

11:41 Munz: "L'armée biélorusse n'est pas vraiment une menace" Le dictateur Lukashenko rassemble des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine, ce qui suscite des inquiétudes. Cependant, selon le correspondant de ntv Rainer Munz, il s'agit plus d'une démonstration de force que d'une véritable menace.

11:25 Sources: indices de sabotage russe derrière l'alerte de Geilenkirchen Des rapports de renseignement sur une menace potentielle d'une action de sabotage russe à l'aide d'un drone ont été à l'origine de l'augmentation temporaire du niveau de sécurité à la base de l'OTAN de Geilenkirchen près d'Aix-la-Chapelle, selon des sources de sécurité allemandes. Il y avait une indication sérieuse d'un service de renseignement étranger "de préparatifs pour une action probable de sabotage russe contre la base de l'OTAN", ont déclaré les sources.

10:50 La Pologne déploie des avions de chasse en raison de l'agression russe Les attaques aériennes intenses de ce matin ont également affecté un pays voisin, l'Ukraine. En raison de la proximité des attaques russes de la Pologne, l'armée polonaise a déployé des avions d'interception, selon l'agence de presse PAP. Des avions d'autres nations alliées ont également rejoint l'opération. Selon l'armée de l'air ukrainienne, l'armée russe a temporairement déployé 11 bombardiers à longue portée Tu-95 dans la région, équipés de missiles de croisière. Des missiles hypersoniques Kinzhal ont également été lancés contre l'Ukraine, et des attaques sont venues de la mer Noire également.

10:22 Soldat ukrainien combat un missile de croisière russe avec une mitrailleuse Ce matin, des soldats ukrainiens d'une unité de défense aérienne ont apparemment engagé un missile de croisière russe à l'aide d'une mitrailleuse montée sur un camion dans la région occidentale de Transcarpathie. Le gouverneur Viktor Mykyta a partagé cette vidéo sur les réseaux sociaux. Selon ses déclarations, le missile était cible sur la région depuis la zone voisine de Lviv et a été abattu par le 650e bataillon séparé antiaérien à mitrailleuse. La légitimité de la vidéo a été confirmée par l'équipe de vérification RTL/ntv. Cependant, selon le "Kyiv Independent", ce n'est pas un tir de mitrailleuse qui a abattu le missile, mais plutôt un missile de défense aérienne de l'armée ukrainienne. Cela a été déclaré par l'ancien porte-parole de l'armée de l'air, Yuriy Ignat.

10:03 La Russie lance des attaques sur 15 régions ukrainiennes - infrastructure énergétique visée Plus de la moitié des régions d'Ukraine ont été attaquées par la Russie tôt ce matin, selon le Premier ministre Denys Shmyhal. "Aujourd'hui, 15 régions ont été soumises à un feu russe intense. L'ennemi a utilisé divers types d'armes : drones, missiles, missiles hypersoniques Kinzhal. Il y a des pertes et des blessés", a écrit Shmyhal sur Telegram. Selon les rapports ukrainiens, l'infrastructure énergétique de quatre régions a été touchée. Les autorités de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne et Lviv ont rapporté que leur région était la cible d'une infrastructure énergétique. Dans certaines zones de la capitale Kyiv, l'électricité et l'eau ont été interrompues, selon le maire Vitali Klitschko.

09:40 ISW : Les Russes déplacent leurs forces vers la région de Kursk

L'armée russe est probablement en train de déplacer des troupes de zones moins critiques sur le front ukrainien vers la région de Kursk, selon les experts de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Les commandants de la 810e brigade de fusiliers marins, de la 155e brigade de fusiliers marins, de la 11e brigade aéroportée (VDV), du 56e régiment de VDV (7e division de VDV) et du 51e régiment de VDV (106e division de VDV) ont apparemment briefé le président russe Vladimir Poutine ce week-end sur les opérations de combat dans les territoires russes bordant l'Ukraine. Le dernier rapport de situation de l'ISW suggère que la région de Kursk est la destination prévue. Le think tank a remarqué des éléments de la 810e brigade de fusiliers marins, de la 155e brigade de fusiliers marins et de la 11e brigade de VDV engagés dans les combats dans la région de Kursk et a reçu des indications selon lesquelles la direction militaire russe a récemment déployé des éléments du 56e régiment de VDV de la zone de Robotyne dans l'ouest de Zaporizhzhia vers la région frontalière. Les experts estiment que la direction militaire russe résiste à la pression opérationnelle pour retirer des forces des efforts offensifs prioritaires visant à capturer Pokrovsk dans la région de Donetsk.

09:14 Premiers décès signalés après des bombardements russes massifs

Au moins trois personnes ont été tuées lors d'attaques aériennes russes, selon les autorités ukrainiennes. Des rapports de décès ont été signalés à Luzk à l'ouest, Dnipro à l'est et Zaporizhzhia au sud. Le maire de Luzk, Ihor Polischchuk, a déclaré qu'un immeuble d'habitation avait été touché par "le feu de l'ennemi", entraînant un décès. Les gouverneurs des régions d'Odessa, Zaporizhzhia et Kharkiv ont annoncé des explosions dans leurs régions sur Telegram et ont exhorté les gens à chercher un abri. Plus tôt, le gouverneur de la région centrale de Poltava, Filip Pronin, a rapporté que cinq personnes avaient été blessées lors d'une attaque contre une installation industrielle.

ici.08:50 L'Ukraine s'inquiète de la mobilisation de troupes par la Biélorussie vers la frontière : "L'entrée de la Biélorussie dans la guerre prolongerait le front"

L'Ukraine suit avec inquiétude la situation alors que la Biélorussie mobilise des troupes près de sa frontière commune. Le déploiement actuel est plus important que les précédents et l'implication de la Biélorussie dans la guerre pourrait avoir des conséquences graves, comme l'explique la journaliste de ntv Nadja Kriewald.

08:22 Des explosions résonnent dans les villes ukrainiennes ; panne de courant à Kyiv

Des explosions sont entendues dans plusieurs villes ukrainiennes suite à la frappe aérienne russe massive (voir l'entrée à 07:24). Le "Kyiv Independent" rapporte que des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans tout le pays aux alentours de 6h00 heure locale. Des explosions ont été signalées pour la première fois à Kyiv aux alentours de 8h30, suivies d'autres détonations. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que l'électricité était coupée dans "divers quartiers" de la capitale et qu'il y avait également des problèmes d'approvisionnement en eau du côté droit de la ville. Des explosions ont également été enregistrées à Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi et Kryvyi Rih.

07:24 Russie : Intenses bombardements aériens sur l'UkraineSelon plusieurs sources, l'Ukraine est actuellement cible d'une forte bombardement. Le "Kyiv Post" rapporte des explosions à Kyiv à l'heure actuelle, indiquant que l'Ukraine est bombardée par des missiles et des drones russes depuis la terre, l'air et la mer. L'analyste militaire Nico Lange affirme que la Russie lance des missiles depuis des navires dans la mer Noire et déploie 11 bombardiers Tu-95, ainsi qu'utilise des drones et des missiles balistiques. Les attaques aériennes intenses de la Russie sur l'Ukraine causent des explosions dans plusieurs villes.

07:07 Commandant tchétchène confirme les pertes ukrainiennes à KurskLes forces spéciales tchétchènes de l'unité Achmat, ainsi que la 2ème brigade des forces spéciales, affirment avoir détruit deux transporteurs de troupes blindés, cinq véhicules de combat blindés et un char léger d'origine française (AMR) dans la région de Kursk au cours des dernières 24 heures. Le major général Apti Alaudinov, le commandant, a rapporté ces informations à l'agence de presse russe TASS. En outre, les forces russes ont éliminé une unité de lance-grenades automatiques et un mortier, et détruit un canon, causant des pertes significatives aux troupes ukrainiennes en attaquant ces installations militaires. Alaudinov affirme que l'avancée des troupes ukrainiennes a été stoppée. "L'ennemi essaie d'avancer, mais sans succès. Nous avons déjà commencé à exterminer l'ennemi dans plusieurs zones et à libérer certains établissements. Je suis convaincu que cette opération se poursuivra tous les jours."

06:41 Corée du Nord : Kim Jong Un encourage la production de drones kamikazesLe leader nord-coréen Kim Jong Un a encouragé le développement et la construction de drones kamikazes comme élément clé de leurs préparatifs de guerre, selon l'agence de presse officielle KCNA. Les drones kamikazes, des véhicules aériens sans pilote armés d'explosifs, sont guidés vers des cibles ennemies. La Russie utilise fréquemment de tels drones iraniens Shahed en Ukraine. Les relations entre la Corée du Nord et la Russie se sont renforcées en raison de cela. Le test de drone a eu lieu samedi, au milieu de tensions accrues avec la Corée du Sud voisine, selon KCNA. Des photos montrent des drones blancs à ailes en forme de X volant vers des cibles de chars, entraînant des explosions. Les objets cibles ressemblent à des chars K-2 sud-coréens, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

06:34 Ukraine : Environ 1 140 soldats russes "neutralisés" en une journéeSelon les rapports de l'armée ukrainienne, 1 140 soldats russes ont été tués ou blessés au cours des dernières 24 heures. Cela porte le total à 608 820 militaires russes perdus depuis le début du conflit. Ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment vérifiés. During the same period, four Russian tanks, 17 armored vehicles, 47 artillery systems, one multiple rocket launcher, one air defense system, and 39 drones have been destroyed.

06:12 Kyiv met en garde Minsk contre les "décisions regrettables"L'Ukraine a demandé à la Biélorussie de retirer ses importantes contingents militaires et équipements de la région frontalière. Le ministère des Affaires étrangères a exhorté la Biélorussie à s'abstenir d'actions hostiles et à évacuer ses troupes de la région frontalière. L'Ukraine conseille à la Biélorussie de s'abstenir de prendre des "décisions regrettables" sous la pression de Moscou. La Biélorussie n'a pas encore répondu à cette demande. Selon les sources ukrainiennes, ces troupes comprennent des unités spéciales biélorusses et d'anciens soldats de Wagner, ainsi que des chars, de l'artillerie, des systèmes de défense aérienne et de l'équipement d'ingénierie stationnés dans la région de Gomel sur la frontière nord de l'Ukraine. La déclaration souligne que l'Ukraine n'a jamais engagé d'hostilités contre le peuple biélorusse et promet de maintenir cette politique à l'avenir.

05:46 Le gouverneur russe annonce des dommages à la propriété causés par les débris de dronesEn raison des débris de drones ukrainiens abattus, plusieurs maisons ont reportedly été endommagées dans la région russe de Saratov, comme l'a révélé le gouverneur régional. Les villes de Saratov et d'Engels ont été touchées, entraînant le déploiement de tous les services d'urgence. Engels est le siège d'une importante base de bombardiers en Russie.

03:52 La défense aérienne signale une incursion de drones à KyivDes sources militaires ukrainiennes indiquent que les systèmes de défense aérienne sont actuellement en activité dans la région de Kyiv pour repousser les attaques de drones russes. "Objet aérien non identifié repéré ! Les systèmes de défense aérienne de la région sont actifs", a rapporté l'administration militaire régionale sur Telegram, sans fournir plus d'informations sur d'éventuelles pertes ou dommages.

00:19 Zelensky condamne l'attaque "délicate" contre l'équipe de ReutersLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a abordé l'attaque de roquettes mortelle contre l'équipe de Reuters dans son discours du soir. Un travailleur de Reuters a été tué et deux autres blessés lorsque

