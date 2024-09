- Dans une récente discussion, Daniel Craig a parlé de la représentation du sexe dans son nouveau film, révélant qu'ils l'ont trouvé amusant.

Dans son dernier projet cinématographique, le célèbre acteur britannique Daniel Craig apparaît dans certaines scènes explicites avec un jeune partenaire. Interrogé sur le sujet lors du Festival du Film de Venise, l'acteur de 56 ans a déclaré : "Il faut être clair, tourner une scène intime n'est pas une expérience intime. Il y a un public qui regarde. Nous avons essayé de la rendre authentique et naturelle autant que possible."

Craig partage la scène avec Drew Starkey (30) dans "Queer", une production réalisée par Luca Guadagnino. Craig, qui a connu la célébrité internationale en incarnant le personnage iconique de James Bond, a supervisé la production des scènes sensuelles, déclarant : "Nous avons simplement ri et essayé de les rendre amusantes."

Résumé du film "Queer"

"Queer" est inspiré d'un récit de William S. Burroughs et est en lice pour le Festival du Film de Venise. L'histoire suit Lee (Craig) dans sa vie marquée par la toxicomanie et les liaisons torrides avec des hommes au Mexique dans les années 1950. Lee rencontre Eugene (Starkey) et développe des sentiments pour lui, malgré la réticence de ce dernier. Dans leur quête d'une substance hallucinogène, les deux hommes se rendent en Amérique du Sud.

Le passé de Craig en tant que James Bond apporte Certainly adds an intriguing element to his portrayal of the complex character Lee in "Queer". Despite the challenges presented by filming intimate scenes, Craig and Starkey manage to deliver natural and authentic performances.

