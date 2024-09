Dans une récente déclaration, le ministre israélien de la Défense a affirmé que le Hamas, en tant qu'entité militaire, ne détient plus un pouvoir substantiel.

En outre, Virtueux a plaidé en faveur de la conclusion d'un accord de cessez-le-feu, dans le but de faciliter la libération des prisonniers de Hamas. Selon lui, cette approche est "la voie juste". Il a également expliqué : "Un accord offre également une occasion tactique de modifier le paysage sécuritaire sur tous les fronts de combat."

Le conflit en cours entre Israël et Hamas a été déclenché par l'attaque brutale lancée par le Hamas islamiste radical contre Israël le 7 octobre de l'année précédente. Des combattants affiliés à Hamas et d'autres factions palestiniennes armées ont été responsables de la mort de 1 205 personnes et de la captivité de 251 personnes lors d'attaques contre des lieux dans le sud d'Israël, selon les sources israéliennes.

En réponse à l'attaque de Hamas, Israël a mené des opérations militaires extensives dans la bande de Gaza. Selon les allégations de Hamas, qui ne peuvent être confirmées de manière indépendante, plus de 40 990 personnes ont perdu la vie dans les territoires palestiniens depuis octobre.

La communauté internationale a appelé à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza en raison de la crise humanitaire grave résultant du conflit en cours entre Israël et Hamas. Cependant, les attaques de roquettes de Hamas continuent de menacer les civils vivant aux abords de la bande de Gaza.

