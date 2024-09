Dans une réalisation remarquable, la star du baseball japonais-américain Shohei Ohtani des Dodgers de Los Angeles devient le premier membre du club 50/50.

En une seule saison, Shohei Ohtani a réalisé un exploit remarquable en frappant son 50ème coup de circuit et en volant ses 50ème et 51ème buts, devenant ainsi le joueur le plus rapide à accomplir cet exploit 50-50. Il a réalisé cet exploit lors du haut de la septième manche, en enregistrant un record de 5 coups sûrs et en assurant 7 points pour les Dodgers, les plaçant ainsi en tête avec un score de 14-3.

Avec une prestation impressionnante, Ohtani a battu son propre record de 5 coups de circuit et de 5 buts volés en un seul match.

Dans l'histoire récente, le joueur le plus proche d'atteindre le prestigieux marqueur 50-50 était Ronald Acuña Jr. des Atlanta Braves, qui a volé 73 buts et frappé 41 coups de circuit en 2023, et Alex Rodriguez, qui en tant que membre des Seattle Mariners a frappé 42 coups de circuit et volé 46 buts en 1998.

Ohtani a démontré ses exceptionnelles compétences pendant six saisons avec les Angels en tant que frappeur et lanceur, remportant à deux reprises le titre de joueur le plus valuable de la Ligue américaine. Lors de la dernière intersaison, il a signé un contrat légendaire de 700 millions de dollars sur 10 ans avec les Dodgers, marquant ainsi un tournant important dans sa carrière.

Malgré une intervention chirurgicale à l'élbow lors de l'intersaison et l'absence de matchs cette saison, Ohtani reste le favori pour remporter le titre de MVP de la Ligue nationale. Il a réussi une moyenne au bâton impressionnante de .293 tout en frappant 50 coups de circuit, menant les Dodgers à un excellent bilan de 90-52 et consolidant leur position en tête de la division NL West.

Cette information est en cours de développement et sera mise à jour.

Le nouveau contrat d'Ohtani avec les Dodgers en fait l'un des joueurs les mieux payés de l'histoire du sport, poursuivant ainsi sa carrière brillante dans le monde du baseball. Après son intervention chirurgicale, Ohtani continue de briller en tant que frappeur, démontrant que sa passion pour le sport et son esprit compétitif restent inébranlables.

