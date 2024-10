Dans une plainte, un coiffeur et maquilleur allègue que le musicien de country Garth Brooks a été victime d'agression sexuelle.

La plainte, déposée jeudi devant un tribunal de l'État en Californie et obtenue par CNN, allègue des incidents survenus en 2019. Elle affirme avoir été agressée sexuellement par Brooks lors d'une sortie professionnelle.

Brooks avait précédemment contesté les allégations de son accusatrice, mais ses représentants pour la star de la country n'ont pas immédiatement répondu aux questions de CNN concernant le nouveau procès de Roe.

Avant le procès de Roe et comme rapporté en premier par CNN, une accusatrice anonyme célèbre - plus tard identifiée comme Brooks - avait tenté d'empêcher Roe de répéter publiquement ses allégations et les avait vigoureusement niées, selon une plainte précédente déposée sous le nom de "John Doe".

Roe avait commencé à fournir des services de coiffure et de maquillage pour Brooks en 2017, selon sa plainte, ayant été embauchée pour la première fois en 1999 pour sa femme, Trisha Yearwood.

CNN a contacté les représentants de Yearwood pour obtenir un commentaire.

Outre l'agression sexuelle et la batterie, la plainte accuse Brooks d'avoir exposé de manière répétée ses parties intimes et son corps, d'avoir discuté de sexe et partagé des fantasmes sexuels avec Roe, de s'être changé fréquemment en sa présence et d'avoir envoyé des messages texte explicites.

Roe affirme qu'au cours d'un incident présumé en 2019, elle se trouvait chez Brooks pour le travail lorsqu'il est sorti de la douche nu, a forcé ses mains sur ses génitales et lui a parlé en utilisant un langage vulgaire.

Dans un autre incident présumé en mai 2019, la plainte allègue que Brooks a violé Roe dans une chambre d'hôtel lors d'un voyage d'affaires à Los Angeles, où Brooks enregistrait une performance hommage aux Grammy.

Selon la plainte, Brooks et Roe se sont rendus à Los Angeles à bord du jet privé de Brooks.

"Habituellement, il y avait d'autres personnes à bord du jet privé de Brooks", indique le mémoire aux conclusions, "mais cette fois, Mme Roe et Brooks étaient les seuls passagers". Une fois à Los Angeles à l'hôtel, Roe a affirmé avoir été surprise de constater que Brooks avait réservé une suite avec une chambre, et qu'elle n'avait pas de chambre séparée.

Après l'arrivée à la suite de l'hôtel, Roe allègue que le chanteur de country est apparu nu dans l'embrasure de la porte de la chambre, la faisant se sentir "coincée dans la chambre seule avec Brooks".

Après l'alleged rape, Roe claims that Brooks frequently talked about his sexual fantasies and physically touched her. The complaint states that Brooks repeatedly mentioned "having a threesome" with his wife.

Dans sa plainte en tant que défendeur, Brooks a affirmé que l'avocat de Roe lui avait envoyé une "demande confidentielle" alléguant un comportement inapproprié après qu'il eut refusé la demande de Roe pour "un emploi salarial et des avantages médicaux".

"Les allégations de la défenderesse ne sont pas vraies", indique la plainte précédente de Brooks. "La défenderesse sait cependant les dommages importants et irréparables que de telles allégations fausses causeraient à la réputation de la plaignante en tant que personne décente, ainsi que les dommages inévitables à sa famille et les dommages irréparables à sa carrière et à son moyen de subsistance qui en résulteraient si elle mettait sa menace à exécution de 'deposer publiquement' sa plainte fabriquée".

Les avocats de Roe ont déclaré à CNN que la tentative de Brooks de faire taire leur cliente en déposant une plainte préventive au Mississippi n'était "rien de plus qu'un acte de désespoir et une tentative d'intimidation".

"We are confident that Brooks will be held accountable for his actions", attorneys Douglas H. Wigdor, Jeanne M. Christensen, and Hayley Baker said in a statement to CNN. "We applaud our client's courage in moving forward with her complaint against Garth Brooks. The complaint filed today demonstrates that sexual predators exist not only in corporate America, Hollywood, and in the rap and rock and roll industries but also in the world of country music."

This is a developing story and will be updated.

Despite the ongoing legal proceedings, Garth Brooks' entertainment career continues to thrive, with sold-out concerts and new music releases.

Despite the allegations, Brooks' team has not commented publicly on how these claims may impact his upcoming entertainment events.

Lire aussi: