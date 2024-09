Dans une plainte récemment déposée, James Dolan de MSG et Harvey Weinstein sont accusés de faute sexuelle.

La plainte, déposée à Los Angeles, accuse Kellye Croft, alors âgée de 23 ans et travaillant comme masseuse, d'avoir rencontré Dolan lors de la tournée des Eagles en 2013. Selon les documents judiciaires, à un moment donné, Dolan "s'est comporté de manière insistante" et a exercé une pression sur Croft pour l'amener à avoir des activités sexuelles non désirées avec lui.

Au cours de la séance de massage, la plainte affirme que Dolan a attiré Croft plus près de lui. Croft a tenté de mettre fin au massage, mais Dolan a augmenté ses avances, considérant sa résistance comme un défi ou un jeu. Dolan a ensuite prétendument saisi les mains de Croft, la traînant sur un canapé dans la même pièce et forçant ses mains entre ses jambes tandis qu'il s'asseyait. Croft a fermement déclaré son refus d'engager toute activité sexuelle avec Dolan, qui était marié et considérablement plus âgé qu'elle à l'époque.

La plainte indique : "Elle s'est sentie horrifiée et terrorisée dans cette situation, mais l'isolement intense qu'elle ressentait par rapport aux compagnons de la tournée, associé à l'intérêt de Dolan pour elle, ses promesses de soutien et sa reconnaissance de l'influence significative de Dolan sur le statut de chacun sur la tournée, y compris le sien, l'ont poussée à céder aux avances de Dolan."

Dolan est le propriétaire des Knicks de New York de la NBA et des Rangers de New York de la LNH.

Dans un communiqué à CNN, l'avocat de Dolan, E. Danya Perry, a affirmé : "Il n'y a aucune base à ces accusations contre M. Dolan". Perry a également exprimé sa surprise face à l'accord de Croft avec ces allégations, déclarant : "Ce n'est pas une question de 'il a dit/elle a dit' et il y a des preuves solides pour étayer notre position. Nous sommes impatients de présenter notre cas en justice."

Le producteur de cinéma déchu Harvey Weinstein est également nommé dans la plainte. Croft accuse Dolan d'avoir orchestré une rencontre dans un hôtel qui a prétendument conduit à son agression sexuelle présumée par Weinstein.

En réponse aux allégations, l'avocat de Weinstein, Jennifer Bonjean, a déclaré : "M. Weinstein nie fermement ces allégations non étayées et est impatient de défendre son cas en justice."

Weinstein a été condamné pour le viol de deux femmes à New York en 2020 et d'une autre à Los Angeles en 2022 et purge actuellement sa peine à New York.

Croft réclame des dommages-intérêts et des dommages punitifs dans la plainte, qui indique qu'elle était trop traumatisée pour discuter publiquement des incidents pendant des années.

"J'ai enduré une souffrance immense en raison des actions de James Dolan et de Harvey Weinstein il y a des années, et ce n'était pas une décision facile de venir

