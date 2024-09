- Dans une perspective différente, Knobloch considère que les victoires substantielles de l'AfD en Bavière sont hautement improbables.

Charlotte Knobloch, à la tête de la communauté israélite de Munich et de Haute-Bavière, a du mal à croire que l'AfD pourrait réaliser un aussi bon score en Bavière qu'en Thuringe et en Saxe lors des dernières élections. "J'espère que les politiques bavarois continueront à travailler pour éviter des résultats qui nous feraient tous frémir en Bavière", a-t-elle déclaré au "Munich Mercury".

L'AfD a remporté la victoire en Thuringe avec 32,8 % des voix. En Saxe, ils ont terminé deuxième, derrière la CDU. Knobloch a qualifié ce résultat de "désastre pour notre nation". "Nous sommes maintenant coincés avec un parti qui méprise la démocratie et a remporté des victoires à l'extrême droite", a-t-elle ajouté lors de l'entretien.

Les politiques bavaroises doivent prendre des mesures concrètes, a conseillé Knobloch au journal. "Aucun politique responsable ne peut laisser cela sans réagir. Il faut faire quelque chose. Le gouvernement de l'État et l'opposition ont tous deux exprimé leur opinion sur cette question, et la direction générale est bonne." Cependant, une interdiction de l'AfD semble peu probable selon elle. "Non, les gens devraient agir et simplement refuser de soutenir ce parti lors des votes", a-t-elle suggéré.

Malgré ses préoccupations, Charlotte Knobloch a admis : "Je n'ai pas l'intention de participer à des manifestations ou des boycotts contre l'AfD personnellement." Elle a également insisté : "Quels que soient mes sentiments, je ne vais pas participer à des actions qui pourraient m'isoler de la communauté que je sers."

Lire aussi: