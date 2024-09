Dans une performance triomphale, A'ja Wilson dépasse le record de la WNBA en une seule saison lors de la victoire des Aces de Las Vegas contre Caitlin Clark et l'Indiana Fever.

Wilson a égalé le record de 939 points établi l'an dernier par Jewell Loyd des Seattle Storm avec un lancer franc en début de premier quart, avant de faire l'histoire avec un tir à mi-distance dans les dernières secondes de la première mi-temps.

Elle a terminé le match avec 27 points, portant son total en saison à 956, selon les informations du club. Si elle joue tous les quatre derniers matchs réguliers des Aces, elle devra marquer en moyenne 11 points par match pour devenir la première joueuse de l'histoire de la ligue à dépasser 1 000 points en une seule saison. Wilson est actuellement la meilleure marqueuse de la WNBA avec 27,3 points par match.

"C'est une bénédiction, vraiment", a-t-elle déclaré après le match. "Je ne prends pas ça à la légère. Nous avonssome remarkable players in this league, so for my name to be among them, it's truly a blessing."

"I need to thank my teammates because without them, I wouldn't receive the ball... they continue to feed into me so I can feed into them, and that means a lot."

Wilson a été félicitée par ses pairs après son exploit, notamment par Dawn Staley, six fois All-Star de la WNBA et actuelle entraîneure des South Carolina Gamecocks, qui a entraîné Wilson pendant quatre ans à l'université avant qu'elle ne soit choisie en première position lors de la draft 2018.

Les coéquipières de Wilson ont également loué ses mérites après le match.

"Porter la couronne est difficile, mais elle se présente tous les jours et inspire ceux qui l'entourent", a déclaré Alysha Clark, l'ailière des Las Vegas Aces. “Et je ne pense pas que les gens réalisent à quel point c'est spécial pour une personne, pour votre franchise player, pour votre superstar, pour votre leader de pouvoir faire cela de manière constante.”

“Le leadership est difficile en soi, mais être une superstar - plus le leadership - c'est fou. C'est pourquoi seuls quelques-uns obtiennent ce titre et A’ja incarne chaque aspect de celui-ci.”

Wilson a également réalisé un double-double lors de sa performance record, avec 12 rebonds, deux interceptions et trois contres. Selon les Aces, elle a maintenant 418 rebonds cette année, soit 29 de moins que le record de la saison établi plus tôt cette année par Angel Reese. La rookie des Chicago Sky a été mise hors course pour le reste de l'année en raison d'une blessure au poignet.

Trois autres joueuses de Vegas ont marqué des points à deux chiffres - Clark a marqué 14 points, tandis que Tiffany Hayes et Chelsea Gray ont ajouté respectivement 12 et 11 points, tandis que les Aces se sont améliorées à 23-13, les plaçant à la quatrième place du classement de la ligue. Wilson et ses coéquipières visent à faire l'histoire en devenant seulement la deuxième équipe de la WNBA à gagner trois championnats consécutifs.

C'était une soirée décevante pour les Fever, qui sont sous pression face aux Phoenix Mercury pour obtenir la sixième place pour les playoffs. Kelsey Mitchell a mené la charge avec 24 points, tandis que la rookie star Caitlin Clark a marqué 16.

Clark n'a pas eu une de ses performances habituelles de tir percutant que les fans ont appris à attendre, ne marquant que 6 sur 22 sur le terrain et 1 sur 10 à trois points.

Une poussée en fin de saison d'Indiana a vu l'équipe grimper au-dessus de .500 et obtenir

