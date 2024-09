Dans une performance impressionnante, Lionel Messi a marqué son retour de la blessure en marquant deux buts en quatre minutes.

Voilà frais d'une absence de trois mois avec Inter Miami, Messi a fait l'histoire en devenant le joueur le plus rapide à atteindre 15 buts et 15 passes décisives en ligue, réalisant cet exploit en seulement 19 matchs, 10 de moins que tout autre joueur. Samedi, ses contributions ont conduit Miami à une victoire de 3-1 contre l'Union de Philadelphie, avec sa participation à tous les buts de Miami.

Le match a mal commencé pour Miami, concédant un but dès la première minute lorsque Uhre a envoyé le ballon dans le filet, échappant à la portée du gardien Callender. Malgré ce revers précoce, Miami a réussi à égaliser lorsque Messi a profité d'une passe de Suarez, poussant le ballon dans le filet. Quatre minutes plus tard, Messi a trouvé le fond du filet à nouveau, exploitant la défense de Philadelphie pour marquer depuis une position similaire.

Un arrêt in extremis de Callender à la 85e minute a empêché Philadelphie d'égaliser, mais Miami a scellé l'affaire peu après lorsque Messi a fourni l'assist pour Suarez, qui a marqué son 17e but de la saison, battant le record de buts en une saison de Miami en MLS.

Après le match, un Messi quelque peu fatigué, qui avait été absent depuis le 14 juillet en raison d'une blessure reçue en finale de la Copa America, a reconnu sa fatigue mais a exprimé son empressement à revenir. "La chaleur et l'humidité à Miami ne sont pas exactement agréables, mais j'étais impatient de revenir après avoir été absent si longtemps", a-t-il déclaré à TNT Sports, une chaîne de médias appartenant à Warner Bros. Discovery, comme CNN. "Je m'entraînais avec l'équipe, je me sentais bien, et c'est pourquoi j'ai été rappelé, et je suis très satisfait - extrêmement satisfait."

Le talent exceptionnel de Messi au football était une fois de plus évident pendant le match, alors qu'il montrait son talent en marquant deux buts et en fournissant une passe décisive. De plus, son amour pour le sport était clair lorsqu'il a discuté de son empressement à revenir sur le terrain après sa blessure, disant : "J'étais impatient de revenir après avoir été absent si longtemps."

Lire aussi: