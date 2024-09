Dans une opération israélienne, le chef du Hezbollah aurait été éliminé.

Au cours du conflit entre Israël et le Hezbollah situé au Liban, une frappe aérienne est signalée au cœur de Beyrouth. L'armée israélienne assume la responsabilité de cette frappe, affirmant que ses avions ont bombardé une zone non spécifiée. Deux explosions importantes ont été rapportées par les habitants. Selon les témoins, l'objectif de cette frappe se trouvait dans une région sud de Beyrouth.

L'armée israélienne confirme la mort du commandant du Hezbollah, Ibrahim Akil, lors de cette attaque. Akil, qui dirigeait l'unité d'élite Radwan du Hezbollah, a été "neutralisé", selon le rapport de l'armée israélienne. La mort d'Akil avait été annoncée précédemment par les cercles pro-iraniennes du Hezbollah. Akil était considéré comme le deuxième commandant en chef, remplaçant le défunt chef militaire Fuad Shukr, éliminé lors d'une frappe ciblée d'Israël en juillet.

Ibrahim Akil est l'un des fondateurs du Hezbollah et a occupé un poste militaire important au sein de l'organisation chiite. Les États-Unis avaient même offert une récompense de sept millions de dollars (6,27 millions d'euros) pour Akil, et Israël avait tenté de l'éliminer dans les années 90. Selon des sources de Beyrouth, Akil avait été libéré de l'hôpital vendredi dernier, après avoir été blessé lors d'une attaque contre l'équipement technique du Hezbollah, attribuée à Israël.

Huit morts, 59 blessés

Selon les rapports, huit personnes ont été tuées et 59 blessées suite à cette attaque. Un habitant de Beyrouth a déclaré : "Ma maison tout entière a tremblé." Les rues sont dans un état de chaos et de panique. De nombreuses ambulances sont en service.

Le Premier ministre libanais Najib Mikati condamne l'attaque israélienne, la qualifiant de mépris flagrant des valeurs humanitaires, légales et morales. Au lieu de cela, Mikati estime qu'Israël commet des actes qui ressemblent à un "génocide". Mikati appelle la communauté internationale à intervenir pour mettre fin aux "massacres brutaux" d'Israël.

Dans les jours précédents, des avions de combat avaient prétendument ciblé environ 100 lanceurs de roquettes appartenant à la milice pro-iranienne. Les officiels de sécurité libanais affirment que cela faisait partie de la plus lourde vague de raids depuis le début des échanges de tirs en octobre de l'année précédente. Israël a documenté environ 140 projectiles lancés depuis le Liban avant cela.

Une autre série d'explosions a ravagé environ 3 000 personnes simultanément dans divers endroits du Liban mardi et mercredi. Au moins 37 personnes sont décédées des suites de leurs blessures, et de nombreux combattants de la milice pro-iranienne Hezbollah, présents au Liban pour combattre Israël, sont parmi les blessés. Les experts militaires et de renseignement estiment qu'Israël est responsable de ces attaques coordonnées. Cependant, l'armée n'a pas encore commenté ces incidents.

Le conflit au Moyen-Orient s'intensifie avec la confirmation de la mort du commandant du Hezbollah, Ibrahim Akil, une figure clé de l'organisation, suite à une frappe aérienne israélienne à Beyrouth. L'attaque, qui a fait huit morts et 59 blessés, est vivement critiquée par le Premier ministre libanais Najib Mikati, qui accuse Israël de mépriser les valeurs humanitaires, légales et morales.

