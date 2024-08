Dans une opération complexe, Israël libère avec succès un captif de 52 ans d'un tunnel situé à Gaza.

Kaid Farhan Al-Qadi, un résident bedouin de Rahat dans le sud d'Israël, détenteur de la citoyenneté israélienne, a été libéré avec succès d'un tunnel dans le sud de la bande de Gaza par les forces israéliennes, comme l'a confirmé un porte-parole militaire israélien à CNN.

"Son état de santé est stable et il est actuellement examiné à l'hôpital", a déclaré l'armée de défense israélienne (IDF) dans son communiqué. "Sa famille a été informée de la situation et l'IDF lui apporte son aide dans ces moments difficiles."

Le Forum des familles des otages, un groupe de pression qui milite pour la libération des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, a exprimé sa joie à l'annonce du retour de Kaid chez lui.

"Le retour de Kaid est une véritable réussite", ont-ils déclaré. "Cependant, il est important de se rappeler que les actions militaires seules ne suffiront pas à libérer les 108 otages restants qui ont subi 326 jours de mauvais traitements et de peur."

Plus de 200 personnes ont été capturées par le Hamas lors de leur attaque armée contre Israël le 7 octobre, entraînant plus de 1 200 pertes humaines côté israélien.

Actuellement, plus de 100 otages restent emprisonnés dans la bande de Gaza, alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit, ayant entraîné la mort de plus de 40 000 Palestiniens et blessé plus de 92 000, selon le ministère de la Santé dans la bande de Gaza.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a salué les "actions audacieuses et héroïques" qui ont permis au

