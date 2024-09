Dans une nouvelle poursuite civile, il est affirmé que Sean "Diddy" Combs aurait drogué et agressé sexuellement une femme.

Dans une plainte déposée à New York et obtenue vendredi par CNN, Jane Doe affirme avoir été contrainte d'ingérer de l'alcool et des substances non spécifiées sans son consentement et avoir été agressée sexuellement à plusieurs reprises par Combs en 2022. Suite à l'un de ces incidents présumés, Doe s'est réveillée avec les pieds violacés et contusionnés, et une marque de morsure sur le talon, selon la plainte. Elle ignorait comment ces blessures s'étaient produites.

Doe affirme avoir été forcée de consommer du kétamine et d'autres drogues en juillet 2022, ce qui l'aurait conduite à perdre connaissance et à être agressée sexuellement, entraînant une grossesse. Selon la plainte, un associé de Combs l'a pressée à plusieurs reprises de subir un avortement, mais elle a finalement fait une fausse couche.

La plainte indique que Doe s'est sentie menacée pour sa sécurité après avoir vu Combs agresser physiquement d'autres femmes. Elle pensait qu'il surveillait ses conversations et sa localisation. Combs aurait harcèlement Doe avec des appels et des messages, jusqu'en juillet 2024, selon la plainte.

CNN a contacté les représentants de Combs pour obtenir un commentaire. Les entreprises de Combs et plusieurs de ses associés non identifiés, désignés sous le nom de John Doe, sont également mentionnés comme défendeurs.

La plainte est la dernière allégation d'agression sexuelle contre Combs et intervient moins d'une semaine après son inculpation pour conspiration de rackett, trafic sexuel et transport pour prostitution. Combs, 54 ans, a plaidé non coupable et reste en détention fédérale en attendant son procès.

Combs fait face à des accusations de comportements sexuels inappropriés et d'activités illégales dans au moins 11 procès civils. La dernière plainte civile contre Combs a été déposée à New York mardi. Il a nié les allégations dans plusieurs plaintes et n'a pas encore répondu à d'autres. L'une des affaires a été réglée, tandis que dix sont toujours en cours.

Malgré les combats juridiques en cours, Combs a trouvé le temps d'assister à de nombreux événements et concerts de haute voltige, montrant ainsi son implication continue dans l'industrie du divertissement. Alors que les allégations se multiplient, de nombreuses personnes dans le monde du divertissement se sont éloignées de lui, entraînant l'annulation de collaborations et de performances.

