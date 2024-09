Dans une maison singulière de Delhi, une longue chronique de l'histoire indienne s'ouvre sur plusieurs siècles.

Dans sa splendeur, Chandni Chowk était un quartier qui suscitait l'admiration et l'émerveillement.

Établie au 17ème siècle par l'Empereur Shah Jahan, elle mettait en valeur l'opulence de l'empire moghol alors puissant, se taillant rapidement une place parmi les districts les plus prisés de l'Inde, où les privilégiés et les influents résidaient dans de somptueuses demeures.

De nos jours, cette partie de la ville ancienne de Delhi offre un atmosphère différente, attirant les visiteurs vers une scène animée de rue de la nourriture. Alors que les vestiges architecturaux de sa prospérité passée sont encore évidents, les residence luxueuses des riches ont disparu, transformées en hôtels ou autres propriétés commerciales, et leurs anciens habitants sont partis depuis longtemps.

Cependant, Ajay Parshed, maintenant âgé de 80 ans, fait exception.

Homme de force inébranlable, Parshed occupe la cour de sa vaste mansion ancestrale de 120 pièces, presque le dernier survivant parmi les vestiges des anciens habitants de Chandni Chowk, préservant vaillamment la grandeur d'une époque révolue.

"C'est la seule mansion vivante sur la rue historique de Chandni Chowk," dit-il. Parshed descend de Chunna Mal, un usurier et homme d'affaires qui a construit la mansion en 1864, comme en témoigne la plaque en argent à l'intérieur du hall de la maison.

Bien que Parshed s'accroche à l'héritage de ses ancêtres, beaucoup de l'éclat des siècles passés a disparu. La plupart des pièces de la mansion sont abandonnées et inutilisées, avec les antiquités à l'intérieur qui gathering dust.

Des 32 héritiers de Chunna Mal, seul Parshed et sa famille de dix personnes y résident encore. Mais il reste le seul défenseur de la propriété.

"La famille veut vendre, mais je m'y oppose," avoue-t-il. "J'ai travaillé à reunir tout le monde." Parshed espère empêcher la mansion d'être transformée en hôtel.

Parshed raconte également des histoires de la splendeur de la rue, mentionnant une piscine octogonale qui reflétait la lune dans ses eaux. D'où le nom de Chandni Chowk : "Traversée lunaire".

L'empire moghol, qui est apparu au 16ème siècle et a finalement contrôlé une grande partie du sous-continent indien avant de décliner et de se désintégrer en 1857, a contribué de manière significative à l'héritage culturel et architectural de l'Inde.

À Delhi, ces monuments historiques comprennent la tombe d'Humayun, la mosquée Jama, et le fort ancien. La ville adjacente d'Agra était ornée de la Tombe de Taj Mahal, une merveille architecturale qui attire des visiteurs du monde entier chaque jour, reconnue comme l'une des sept merveilles du monde.

Chandni Chowk est également devenue partie de la nouvelle capitale de Shah Jahan, Shahjahanabad - ou Delhi ancien, comme on l'appelle plus tard.

Malheureusement, de nombreuses sections de cette rue ont été détruites lors de la révolte de 1857, lorsque les habitants se sont rebellés contre le régime britannique. Les Britanniques ont réprimé la rébellion, mettant ainsi fin au règne moghol à Delhi et marquant le début du Raj britannique.

Pourtant, des mansion comme celle de la famille de Chunna Mal sont restées intactes. "Chunna Mal a soutenu les Britanniques," note Parshed, "et en conséquence, nous avons bénéficié de nombreux privilèges."

Chunna Mal, a-t-il également révélé, a été nommé premier commissaire municipal de Delhi.

Aujourd'hui, la mansion de Parshed représente un mélange de la splendeur du 17ème siècle et des changements qui la façonnent ou la font oublier.

La traversée lunaire

L'immensité sereine à l'intérieur de la mansion spacieuse contraste vivement avec l'atmosphère animée de la rue de Chandni Chowk actuelle à l'extérieur.

La rue la plus ancienne de la ville se trouve à l'entrée de la citadelle moghole du Fort Rouge, où le Premier ministre indien surveille la cérémonie annuelle de hisse du drapeau de l'indépendance, et s'étend sur 1 400 yards jusqu'à la mosquée Fatehpuri du 17ème siècle.

Un mélange d'hommes d'affaires, de rickshaws à vélo et de acheteurs arrivant pour acheter des vêtements, des bijoux ou savourer la délicieuse nourriture de rue se pressent dans la région, attirant des milliers de touristes et de visiteurs chaque jour.

Pour Rameen Khan, fondateur de City Tales, qui organise des promenades et des visites guidées dans et autour de Delhi, l'importance de cette rue va bien au-delà de ses offres physiques.

"Cette rue incarne plus de trois siècles et demi d'histoire de l'Inde," dit-il. "Ses recoins et ses coins préservent l'histoire de l'Inde, non remarquée et non appréciée, bien qu'ils servent de témoignages de l'évolution du passé de l'Inde."

Selon Khan, une piscine octogonale qui scintillait avec la réflexion de la lune se trouvait autrefois à cet endroit, donnant son nom au quartier : Chandni Chowk, ou "Traversée lunaire".

"Given its grandeur," concludes Khan, "it's only fitting that the entire street is named after it."

Lier l'histoire et la foi

Ce n'est pas seulement la tapisserie complexe de l'histoire qui s'entrelace ici dans cette bande de Delhi ancien. Plusieurs maisons de culte coexistent à Chandni Chowk : un temple jain, un temple hindou, une mosquée, un sanctuaire sikh, et une église baptiste.

"Cela illustre la capacité de l'Inde à coexister paisiblement Despite its numerous challenges," note Khan.

Sheetal Saxena, 23 ans, une femme au foyer locale, sourit, "Le fait que cet endroit accueille tout le monde est ce qui le rend truly representative of India."

Au cours d'une période de déclin de l'empire moghol, un noble de son armée a construit un temple dédié à Shiva dans les années 1760. Selon Khan, "on peut voir que d'autres groupes prenaient alors le pouvoir, et construire un temple si près du trône moghol est un témoignage de cela".

De l'autre côté de la rue se trouve l'Église baptiste centrale, qui date de l'époque coloniale britannique. Selon Khan, l'église originale a été détruite lors de la révolte de 1857 et reconstruite plus tard. Les voyageurs à sa recherche peuvent trouver des inscriptions de prières et d'ordres en ourdou sur des plaques dorées à l'intérieur.

Un autre vestige de l'empire moghol en déclin peut être trouvé dans la Mosquée d'or, où Nadir Shah, l'empereur perse, a ordonné le pillage de Delhi en 1793.

À proximité, un sanctuaire sikh marque l'endroit où l'un des 10 gurus qui ont fondé la foi a été assassiné. During the Mughal era, it was a police station. After the Mughals lost power, the Sikhs constructed their temple - called a gurudwara - on this site.

Pour Khan, ces bâtiments servent de rappel des différentes époques que le quartier a connues.

Se tourner vers l'avenir

Les locaux attribuent la récente augmentation de la popularité de Chandni Chowk à la rénovation de la zone par le gouvernement local, qui a inclus l'interdiction de toute circulation sauf les rickshaws, la construction de nouveaux trottoirs en grès rouge et la plantation de plus d'arbres pour créer une zone piétonne.

Cependant, certains estiment qu'il reste encore beaucoup à faire. Dilip Saxena, un retraité de longue date du quartier, indique que la zone au-delà de la principale artère est ravagée par la saleté, les inondations pendant la mousson et les incendies de bâtiments. Il croit que le statut de zone résidentielle du quartier est menacé.

"Lorsque j'ai grandi ici, il y avait 13 maisons dans le quartier autour de chez moi. Maintenant, il n'y en a plus que deux. Les gens ont vendu leur propriété et l'ont transformée en établissements commerciaux, en déménageant", dit Saxena.

L'un de ces établissements commerciaux est un nouveau centre commercial situé à 100 mètres de Chandni Chowk.

"Il y a une préoccupation que le charme de l'ancien monde de cette zone puisse être oublié ou modifié au fil du temps à mesure que les générations passent", note Saxena.

"Vont-ils s'arrêter au centre commercial, ou en construire beaucoup plus ? Qui sait ?" demande-t-il.

Pour Ajay Parshed, ce développement est principalement destiné aux touristes, pas aux résidents du quartier. "Vous pouvez interdire les véhicules, mais que faire en cas d'urgence médicale pour nous, les résidents ?"

Malgré cela, Parshed n'a pas l'intention de partir. "C'est l'histoire riche de ma famille. Je ne peux même pas imaginer partir", dit-il.

