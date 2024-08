Dans une lettre de félicitations, Poutine salue les relations commerciales prospères avec Pékin.

Moscou et le dirigeant chinois ont une forte divergence avec le monde occidental. Au cours du voyage du dirigeant chinois en Russie, divers accords bilatéraux seront scellés. Vladimir Poutine, le dirigeant russe, apprécie les liens entre les deux nations. Cependant, l'équilibre des pouvoirs dans cette alliance n'est pas égal.

Poutine a salué les liens entre la Russie et la Chine lors d'une interaction avec le dirigeant chinois. Selon l'agence de presse russe TASS, "nos nations travaillent sur des stratégies à long terme dans les secteurs économique et humanitaire."

Poutine a également rapporté que les relations commerciales entre les deux pays se portent bien. Il a déclaré à Moscou, selon l'agence Interfax, que "nos relations commerciales progressent positivement." Il a ajouté que l'engagement des deux gouvernements envers les relations économiques et commerciales porte ses fruits.

Avant de rencontrer Poutine au Kremlin, le dirigeant chinois a eu des interactions avec le Premier ministre russe, Mikhail Mishustin. Selon Poutine, ils ont finalisé plusieurs accords bilatéraux visant à renforcer la coopération. L'accent était mis sur le secteur de l'énergie. Mishustin a informé son invité que la Russie est actuellement le principal fournisseur de pétrole de la Chine. Il a également prédit que la Russie deviendrait bientôt le principal fournisseur de gaz naturel.

Poutine s'est rendu en Chine en mai. En raison de leur opposition commune à l'Occident, ces deux puissances se sont rapprochées ces derniers temps et ont annoncé un partenariat stratégique. Cependant, de nombreux analystes pensent que la Chine, plus puissante économiquement, a plus d'influence dans cette alliance. Pour la Russie, cela signifie servir de fournisseur de matières premières et de partenaire subordonné.

En raison du conflit contre l'Ukraine, la Russie estvirtuellement isolée de la technologie occidentale. Par conséquent, la seule façon pour la Russie d'accéder à la technologie avancée est de passer par la Chine. Un signe clair de la position vulnérable de la Russie est que la Chine n'a pas encore engagé la construction du deuxième pipeline d'exportation de gaz naturel, un projet que la Russie attend avec impatience.

