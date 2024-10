Dans une impressionnante démonstration de sa saison de début, Caitlin Clark obtient une reconnaissance presque unanime comme la recrue de l'année de la WNBA.

Cette année, les performances de la meneuse des Indiana Fever ont été sans précédent.

Elle a battu le record de passes décisives en une saison de la WNBA (337), établissant ainsi un record qui incluait également un meilleur total de 19 passes décisives en un seul match. Sa moyenne de 8,4 passes décisives par match est également devenue un record de la WNBA. Au-delà de cela, Clark est devenue la première rookie à réaliser un triple-double et détient le record de plus trois-points réussis (122) par un rookie dans l'histoire de la ligue.

Selon la ligue, Clark a reçu 66 des 67 votes d'un panel national de journalistes et commentateurs sportifs. Le vote restant est allé à Angel Reese des Chicago Sky.

"Je suis incroyablement reconnaissant d'être nommé Rookie de l'Année", a déclaré Clark, "mais je suis encore plus reconnaissant envers tous ceux qui m'ont soutenu cette saison - ma famille, mes amis, mes coéquipières, l'organisation des Fever et tous ceux qui nous ont encouragés tout au long de la saison."

La jeune femme de 22 ans était attendue pour avoir un impact immédiat avec les Fever après avoir été sélectionnée en première position par Indiana lors de la draft 2024 de la WNBA. En vivant à la hauteur des attentes, elle n'a pas seulement battu des records, mais elle a également conduit les Fever à leur première apparition en playoffs depuis 2016.

Les Pacers de la NBA, qui partagent également Indianapolis, ont félicité Clark dans une publication vidéo sur X.

"C'était un plaisir de te voir jouer cette année", a complimenté le pivot Myles Turner. "Non seulement tu as vécu à la hauteur des attentes, mais tu as fait quelque chose que je n'ai pas vu ici depuis des années - revenir aux playoffs."

L'étoile des Pacers, Tyrese Haliburton, a offert ses félicitations en déclarant : "Ce n'est en aucun cas une surprise. Très heureux pour toi !"

Clark a appris qu'elle avait remporté le prix le mois dernier. La ligue a publié une vidéo de la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, appelant Clark alors que les Fever s'entraînaient pour un match de playoffs contre le Connecticut Sun. La nouvelle a suscité des réactions joyeuses de ses coéquipières, qui l'ont entourée de cris.

Clark a été rejointe par Kamilla Cardoso et Angel Reese des Chicago Sky, ainsi que par Rickea Jackson des Los Angeles Sparks et Leonie Fiebich des New York Liberty, dans l'équipe 2024 de la WNBA.

