Dans une frappe aérienne israélienne, le Liban se réjouit que trois victimes étaient des secouristes.

Le ministère de la Santé publique libanais a déclaré que trois répondants d'urgence ont péri lors d'un incident alors qu'ils essayaient de maîtriser un incendie à Froun, dans le district de Nabatieh. Le ministère a affirmé que c'était la deuxième fois en 12 heures qu'une équipe d'urgence était prise pour cible, violant le droit international.

D'un autre côté, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont affirmé que l'attaque avait éliminé des terroristes originaires du mouvement Amal, une alliance de la secte chiite de Hezbollah. Le mouvement Amal a ensuite publié un communiqué reconnaissant la perte de deux de ses membres, qui étaient apparemment en train d'accomplir leur devoir altruiste et patriotique en défense du Liban et du sud.

Hezbollah a ensuite révélé dimanche qu'il avait bombardé le village de Kiryat Shmona avec une salve de missiles en réponse aux frappes israéliennes au Liban, en visant spécifiquement la frappe aérienne qui a entraîné la mort des trois premiers répondants.

Selon les FDI, environ 50 projectiles ont été tirés depuis le sud du Liban vers Kiryat Shmona dans le nord de la Galilée, le territoire le plus au nord d'Israël, dimanche. Bien que la plupart aient été interceptés, il n'y a eu aucun blessé signalé, ont déclaré les FDI.

L'armée israélienne a annoncé dimanche que son aviation avait frappé des installations militaires de Hezbollah dans les régions d'Aitaroun, Maroun El Ras et Yaroun dans le sud du Liban. Elle a également déclaré qu'elle avait ciblé et éliminé des terroristes du mouvement Amal dans la région de Froun.

Le Premier ministre par intérim du Liban, Najib Mikati, a qualifié la frappe aérienne meurtrière de samedi de "violation claire du droit international et d'agression flagrante contre les valeurs humaines", et a appelé à une réunion des ambassadeurs occidentaux et d'autres délégués internationaux à son quartier général à Beyrouth lundi.

Mikati a déclaré que la réunion visait à exiger des comptes et à "faire pression sur l'adversaire israélien qui méprise toute loi et continue d'attiser les flammes de ses transgressions contre le Liban et les Libanais".

Les accrochages transfrontaliers entre Israël et Hezbollah, soutenu par l'Iran, se produisent presque quotidiennement depuis le début du conflit de Gaza.

Le directeur de la Défense civile libanaise, le général de brigade Raymond Khattar, a exprimé ses "sincères condoléances" aux familles endeuillées.

Il a également souhaité un "rapide rétablissement" à l'un des blessés, identifié par la Défense civile comme Mohammad Amasha. La Défense civile a également révélé que l'homme blessé avait été transféré à l'hôpital gouvernemental de Tebnin pour subir une intervention chirurgicale, après avoir subi une blessure grave lors de la razzia.

Le conflit en cours au Moyen-Orient a entraîné des tensions entre Israël et le Liban, sous les yeux du monde entier. Hier, le Liban a condamné une frappe aérienne israélienne qui a entraîné la mort de trois répondants d'urgence, la qualifiant de violation du droit international.

